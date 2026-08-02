Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάργα – «Ο Αύγουστος μου πάει»

Την Πάργα επέλεξαν για να περάσουν ένα μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, μαζί με την κόρη τους, Μελίτα. Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια, δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές που ζει με την οικογένειά της, στον λογαριασμό της στο Instagram, την Κυριακή 2 Αυγούστου.
Στα στιγμιότυπα, η Ελένη Χατζίδου φοράει το μαγιό της, το καπέλο και τα γυαλιά της, και ποζάρει χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό.
Στο πρόσωπο της παρουσιάστριας και τραγουδίστριας, αποτυπώνεται η γαλήνη και η ευτυχία που νιώθει.
Η Ελένη Χατζίδου έχει γράψει στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδέψει τις φωτογραφίες: «Ο Αύγουστος μου πάει».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.