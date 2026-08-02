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Ελένη Χατζίδου: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάργα – «Ο Αύγουστος μου πάει»

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, μαζί με την κόρη τους Μελίτα, επέλεξαν την Πάργα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές που περνάει. 

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Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου επέλεξαν την Πάργα για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, μαζί με την κόρη τους, Μελίτα.
  • Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές που ζει.
  • Στο πρόσωπο της Ελένης Χατζίδου αποτυπώνεται η γαλήνη και η ευτυχία που νιώθει.

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Την Πάργα επέλεξαν για να περάσουν ένα μέρος των καλοκαιρινών τους διακοπών η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου, μαζί με την κόρη τους, Μελίτα. Η παρουσιάστρια και τραγουδίστρια, δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές που ζει με την οικογένειά της, στον λογαριασμό της στο Instagram, την Κυριακή 2 Αυγούστου.

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Στα στιγμιότυπα, η Ελένη Χατζίδου φοράει το μαγιό της, το καπέλο και τα γυαλιά της, και ποζάρει χαμογελαστή στον φωτογραφικό φακό.

Ελένη Χατζίδου
Φωτογραφία: Instagram/eleni.hatzidou

Στο πρόσωπο της παρουσιάστριας και τραγουδίστριας, αποτυπώνεται η γαλήνη και η ευτυχία που νιώθει.

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Η Ελένη Χατζίδου έχει γράψει στη λεζάντα με την οποία έχει συνοδέψει τις φωτογραφίες: «Ο Αύγουστος μου πάει». 

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