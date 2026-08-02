Συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά στη Ψάθα – Σε εξέλιξη έρευνα για εντοπισμό και διάσωση

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, δύο για ελικόπτερα Bell που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που κατακαίει τη δυτική Αττική, συγκρούστηκαν και κατέπεσαν.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Κατά τη διάρκεια επιχείρησης δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψαθάς, συγκρούστηκαν δύο ελικόπτερα που συμμετείχαν στο έργο της κατάσβεσης.Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των πληρωμάτων, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.