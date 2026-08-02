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Προσποιούνταν τον λογιστή και ξάφριζε ηλικιωμένους – Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Αιγιαλεία

Μέλος εγκληματικής ομάδας συνελήφθη στην Αιγιαλεία για τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες είχαν ως στόχο ηλικιωμένους. Η αστυνομία εξιχνίασε έξι περιπτώσεις απατών που διαπράχθηκαν εντός δέκα ημερών, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται σε 169.500 ευρώ.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνελήφθη στην Αιγιαλεία μέλος εγκληματικής ομάδας που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στις 169.500 ευρώ.
  • Η ομάδα προσποιούνταν τους λογιστές και ζητούσε από ηλικιωμένα άτομα να τοποθετήσουν χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή έξω από τα σπίτια τους για «καταγραφή από δορυφόρο».
  • Ο συλληφθείς, με ρόλο εισπράκτορα, εντοπίστηκε και συνελήφθη στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν μεταξύ άλλων ένα φωσφορούχο γιλέκο και μια μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα.

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Μέλος εγκληματικής ομάδας, η οποία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, συνελήφθη από την Αστυνομία στην Αιγιαλεία.  Μετά από στοχευμένη έρευνα των αστυνομικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκαν συνολικά έξι περιπτώσεις απατών με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση να ανέρχεται στις 169.500 ευρώ.

Σε δέκα ημέρες πραγματοποίησαν έξι τηλεφωνικές απάτες

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, την αξιοποίηση πληροφοριών και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, ο κατηγορούμενος, μαζί με άγνωστους συνεργούς του, είχαν συγκροτήσει το τελευταίο δεκαήμερο εγκληματική ομάδα, διαπράττοντας συνολικά έξι περιπτώσεις απατών.

Βάλε τα χρήματα έξω από την πόρτα…

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας καλούσαν τηλεφωνικά ηλικιωμένα άτομα, προσποιούμενοι τους λογιστές και στη συνέχεια τους ζητούσαν να τοποθετήσουν έξω από τα σπίτια τους, χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, προκειμένου να γίνει η καταγραφή τους από δορυφόρο.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με το ρόλο του εισπράκτορα, εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και συνελήφθη στο σπίτι του, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκε ένα φωσφορούχο γιλέκο, έγγραφα, καθώς και μια μοτοσικλέτα, η οποία δεν έφερε πινακίδα κυκλοφορίας.  Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

 

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