Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Αδύνατη η πτήση αεροσκαφών λόγω θυελλωδών ανέμων – Επιχειρούν μόνο ελικόπτερα

Οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για την κατάσβεση της φωτιάς, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα εναέρια μέσα να μην μπορούν να κάνουν υδροληψία λόγω ακραίων αναταράξεων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καθιστούν αδύνατη ακόμη και την εκτέλεση ρίψεων, σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο.

Συγκεκριμένα, τα 10 αεροσκάφη που διατέθησαν ήταν αδύνατον να επιχειρήσουν στο μέτωπο της Αττικοβοιωτίας.

Για αυτό το λόγο επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα εκ των οποίων τα 2 για συντονισμό.