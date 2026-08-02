Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό – Λέκκας: «Υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ» – Τι είπε για τα ρήγματα της περιοχής

Ο συνδυασμός των ακραίων καιρικών συνθηκών με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εδάφους, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κοκτέιλ που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεση των μεγάλων πυρκαγιών, υποστηρίζει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας.

Σε δηλώσεις του στο ERTnews υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως: «Υπάρχει ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, το οποίο συντίθεται από παράγοντες που είναι όλοι αρνητικοί. Καθοριστικό στοιχείο στην εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι ότι δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αυτό αφαιρεί τουλάχιστον το 50% των δυνατοτήτων που έχουμε για την αντιμετώπισή της», εξηγώντας παράλληλα ότι: «Οι θυελλώδεις άνεμοι και οι ιδιαίτερες συνθήκες που αναπτύσσονται μέσα στο ίδιο το μέτωπο της φωτιάς δημιουργούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο περιβάλλον».

«Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στην ένταση του ανέμου…»

Ούτε στην ένταση του ανέμου, αλλά ούτε και στα θερμοδυναμικά φαινόμενα που αναπτύσσονται μέσα στην πυρκαγιά, μπορεί να γίνει παρέμβαση, σύμφωνα με τον καθηγητή, καθώς τα φαινόμενα αυτά γιγαντώνουν τις φλόγες και δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα. «Το θερμικό φορτίο είναι τεράστιο, σε πολλές περιπτώσεις κανείς δεν μπορεί να προσεγγίσει ούτε σε απόσταση χιλίων μέτρων», υποστηρίζει ο Ε. Λέκκας.

Η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τα ρήγματα της περιοχής

Για τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό αναπτύσσεται σε μια ιδιαίτερη γεωλογική ενότητα κάτι που επηρεάζει την εξάπλωσή της. «Η φωτιά αναπτύσσεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο τεκτονικό τεμάχιο, το οποίο οριοθετείται από μεγάλα ρήγματα της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλληλεπίδρασης των υδρομετεωρολογικών φαινομένων με τα γεωδυναμικά φαινόμενα», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι όπως τα βλέπουμε στην… τηλεόραση

«Όσα βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνονται ίσως εύκολα, όμως στο πεδίο οι συνθήκες είναι εντελώς διαφορετικές. Οι άνθρωποι που επιχειρούν αντιμετωπίζουν ακραίες καταστάσεις όχι για μία ή δύο ώρες, αλλά για τρεις και τέσσερις ημέρες συνεχώς», είπε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ αναφερόμενος στο συγκλονιστικό έργο των πυροσβεστών.

Η πρόληψη το σημαντικότερο εργαλείο

Ο κ. Λέκκας εστίασε στην επόμενη ημέρα των πυρκαγιών, προειδοποιώντας ότι οι παρεμβάσεις στις καμένες εκτάσεις πρέπει να γίνουν με επιστημονικά κριτήρια.

«Οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικές. Δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε κοπές δέντρων, κορμοδέματα ή κορμοφράγματα χωρίς ειδική μελέτη. Η φύση πολλές φορές απορρίπτει παρεμβάσεις που θεωρούμε σωστές. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ενεργή περιοχή, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος έντονης διάβρωσης. Πρέπει να προστατεύσουμε το έδαφος και τα υπόγεια νερά, ώστε να μην προκληθούν νέες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον», ανέφερε.

Εκτίμησε πως η πρόληψη αποτελεί πλέον το σημαντικότερο εργαλείο απέναντι στις μεγάλες πυρκαγιές: «Πολύ φοβάμαι ότι αυτές οι καταστάσεις αποτελούν πλέον τον κανόνα. Όταν επικρατούν άνεμοι με ριπές που φτάνουν τα 120 και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, δεν υπάρχει τρόπος να οριοθετηθεί εύκολα μια πυρκαγιά. Η φωτιά μεταφέρεται από χιλιόμετρο σε χιλιόμετρο μέσα σε ελάχιστο χρόνο»…