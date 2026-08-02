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Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής – Περισσότεροι από 60.000 αναχώρησαν το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου

Η έξοδος των αδειούχων το πρώτο σαββατοκύριακο του Αυγούστου καταγράφεται ως ιδιαιτέρως αυξημένη από τα λιμάνια της Αττικής προς νησιωτικούς προορισμούς. Περισσότεροι από 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα, επιβεβαιώνοντας ότι η συγκεκριμένη περίοδος αποτελεί κορυφαία για τη θερινή έξοδο, ενώ αυξημένη κίνηση αναμένεται και την επόμενη ημέρα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Περισσότεροι από 60.000 ταξιδιώτες αναχώρησαν το πρώτο σαββατοκύριακο του Αυγούστου από τα λιμάνια της Αττικής, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί μία από τις κορυφαίες περιόδους της θερινής εξόδου.
  • Το Σάββατο 01/08, 23 πλοία με σχεδόν 30.000 επιβάτες αναχώρησαν από τον Πειραιά, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφηκε επίσης από Ραφήνα και Λαύριο προς νησιωτικούς προορισμούς.
  • Αυξημένη κίνηση αναμενόταν και την Κυριακή 02/08, με τις λιμενικές αρχές να συστήνουν την έγκαιρη προσέλευση των επιβατών στα λιμάνια, ειδικά όσων ταξιδεύουν με οχήματα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η έξοδος των αδειούχων το πρώτο σαββατοκύριακο του Αυγούστου είναι σε εξέλιξη και καταγράφεται ως ιδιαιτέρως αυξημένη από τα λιμάνια της Αττικής προς νησιωτικούς προορισμούς. Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή έχει τεθεί σε ενισχυμένη ετοιμότητα, με πρόσθετα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής επιβίβαση των ταξιδιωτών και των οχημάτων στα πλοία.

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Από το λιμάνι του Πειραιά

Το Σάββατο 01/08, αναχώρησαν 23 πλοία με 29.966 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά. Μόνον για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, πραγματοποιήθηκαν 57 δρομολόγια και ταξίδεψαν 11.586 επιβάτες.

Από Ραφήνα και Λαύριο

Πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια με 11.324 επιβάτες να αναχωρούν κυρίως για τις Κυκλάδες, ενώ από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με συνολικά 8.976 επιβάτες.

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Μέσα σε μια μέρα αναχώρησαν πάνω από 60.000 ταξιδιώτες

Συνολικά, περισσότεροι από 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα από τα τέσσερα βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής, επιβεβαιώνοντας ότι το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου αποτελεί μία από τις κορυφαίες περιόδους της θερινής εξόδου.

Αυξημένη αναμένεται η κίνηση και σήμερα Κυριακή 02/08. Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται συνολικά 55 αναχωρήσεις, από τις οποίες οι 31 θα πραγματοποιηθούν με ταχύπλοα και οι 24 με συμβατικά πλοία.

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Παράλληλα, από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 13 απόπλοι πλοίων.

Συστάσεις από τις λιμενικές αρχές

Οι λιμενικές αρχές καλούν τους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα όσους ταξιδεύουν με τα οχήματά τους, καθώς η αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από τις λιμενικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις

 

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