Αττική και Εύβοια παραμένουν σε κατάσταση υψηλής επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιών

Ενώ η χώρα μετρά τις πληγές της με τη μάχη των πυροσβεστών να συνεχίζεται στα ενεργά μέτωπα, ο Χάρτης Επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζει και σήμερα Κυριακή 02/08 να κατατάσσει Αττική και Εύβοια σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4), αντί της κατάστασης συναγερμού (κατηγορία 5) που βρίσκονταν το Σάββατο 01/08.

Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, υψηλός (κατηγορία 3) παραμένει ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε περιφέρειες της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και νησιών του Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.