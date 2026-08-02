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Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Αττική και Εύβοια παραμένουν σε κατάσταση υψηλής επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιών

Η Αττική και η Εύβοια βρίσκονται σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4) για πρόκληση πυρκαγιών την Κυριακή 2 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενώ το Σάββατο 1 Αυγούστου ήταν σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5). Υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται επίσης για περιοχές της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και νησιών του Αιγαίου, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να συνιστά προσοχή στους πολίτες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αττική και Εύβοια παραμένουν σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4) για πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Χάρτη Επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  • Υψηλός (κατηγορία 3) παραμένει ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε περιφέρειες της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και νησιών του Αιγαίου.
  • Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενώ η χώρα μετρά τις πληγές της με τη μάχη των πυροσβεστών να συνεχίζεται στα ενεργά μέτωπα, ο Χάρτης Επικινδυνότητας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζει και σήμερα Κυριακή 02/08 να κατατάσσει Αττική και Εύβοια σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου (κατηγορία 4), αντί της κατάστασης συναγερμού (κατηγορία 5) που βρίσκονταν το Σάββατο 01/08.

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Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, υψηλός (κατηγορία 3) παραμένει ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς σε περιφέρειες της Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, της Κρήτης και νησιών του Αιγαίου.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, ενώ σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

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ΧΑΡΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

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