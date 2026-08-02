Χωριό της Εποχής του Σιδήρου με μυστηριώδη τάφρο ανακαλύφθηκε στο Μπόχουμ

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Μια σπουδαία αρχαιολογική ανακάλυψη στο Μπόχουμ της Γερμανίας έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε για την ιστορία της περιοχής. Για πρώτη φορά, οι ανασκαφές έφεραν στο φως τα ίχνη ενός προϊστορικού οικισμού που χρονολογείται στην Εποχή του Σιδήρου.

Ανάμεσα στα μοναδικά ευρήματα, μια αινιγματική τάφρος έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και κρατά τους επιστήμονες σε αγωνία.

Οι ανασκαφικές εργασίες στην περιοχή Λίντεν, στα νοτιοδυτικά της πόλης, έφεραν στο φως τα πρώτα τεκμηριωμένα κατάλοιπα προϊστορικού οικισμού σε αυτή την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός κυπέλλου ηλικίας 2.500 ετών και μιας τάφρου άγνωστης λειτουργίας που κρατά τους ειδικούς σε αγωνία.

Μια ομάδα αρχαιολόγων από τον σύνδεσμο Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία, επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυτού που θεωρείται η πρώτη απόδειξη προϊστορικής κατοίκησης στον γερμανικό δήμο του Μπόχουμ.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε σε ένα οικόπεδο που παλαιότερα χρησιμοποιούνταν για γεωργικούς σκοπούς, το οποίο βρίσκεται στη γειτονιά Λίντεν, όπου μια εταιρεία ακινήτων σχεδιάζει να κατασκευάσει κατοικίες.

Στρατηγική τοποθεσία και πρώτες ανακαλύψεις

Η γονιμότητα της γης και η στρατηγική της θέση, κοντά στον ποταμό Ρουρ και σε άλλες μικρότερες υδάτινες οδούς, είχαν ήδη υποδείξει στους αρχαιολόγους της LWL στη Βεστφαλία ότι η περιοχή θα μπορούσε να είχε φιλοξενήσει οικισμούς κατά την αρχαιότητα.

Η υπόθεση αυτή, βασισμένη στη γεωμορφολογία και τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων, οδήγησε σε μια πρώτη έρευνα τον Ιούνιο.

Τα αποτελέσματα δεν άργησαν να φανούν.

Όπως εξηγεί η αρχαιολόγος της LWL, Δρ. Εύα Τσίχι (Eva Cichy), σε έναν συγκεκριμένο τομέα καταφέραμε να τεκμηριώσουμε λάκκους και τάφρους που αντιστοιχούν σε μια οικιστική μονάδα ή αγρόκτημα.

Ωστόσο, η διατήρηση αυτών των καταλοίπων δεν ήταν ομοιόμορφη. Το οικόπεδο παρουσιάζει μια ελαφριά κλίση και στην ανατολική, χαμηλότερη πλευρά του, είχε συσσωρευτεί μια απόθεση κολλουβιακών ιζημάτων –δηλαδή υλικών που μεταφέρθηκαν λόγω της διάβρωσης από ψηλότερα σημεία– η οποία λειτούργησε ως προστατευτικό στρώμα.

Κάτω από αυτόν τον μανδύα του μετατοπισμένου εδάφους, οι αρχαιολόγοι κατάφεραν να εντοπίσουν τα τελευταία ίχνη του αρχαίου οικισμού.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που εντοπίστηκαν σε μια ρηχή τάφρο είναι ένα διακοσμημένο σφονδύλι, ένα κεραμικό εξάρτημα που αποτελούσε μέρος χειροκίνητου αδραχτιού και το οποίο μαρτυρά, χωρίς αμφιβολία, την ύπαρξη κλωστοϋφαντουργικής παραγωγής στην τοποθεσία της ανακάλυψης.

Κατά τη διάρκεια του Ιουλίου, μια αρχαιολογική εταιρεία που προσλήφθηκε για αυτόν τον σκοπό επέκτεινε την ανασκαφή γύρω από τις πρώτες δομές που είχαν εντοπιστεί.

Το μυστήριο της βαθιάς τάφρου και το εύρημα των 2.500 ετών

Οι εργασίες έφεραν στο φως αρκετούς λάκκους διαφόρων μεγεθών, αν και οι περισσότεροι ήταν πολύ ρηχοί λόγω της διαβρωτικής δραστηριότητας που είχε μεσολαβήσει πριν από τον σχηματισμό των κολλουβιακών ιζημάτων.

Σύμφωνα με τον διευθυντή της ανασκαφής, Φίλιπ Μπόκελμπρινκ (Philipp Bockelbrink), τα περισσότερα από τα αρχικά ίχνη του οικισμού είχαν ήδη καταστραφεί από τη διάβρωση πριν προλάβουν να καλυφθούν από τις αποθέσεις των κολλουβιακών ιζημάτων.

Ωστόσο, ένα μοναδικό στοιχείο έχει τραβήξει την προσοχή των ερευνητών περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Πρόκειται για μια κοντή τάφρο, η οποία όμως είναι ασυνήθιστα βαθιά για τα δεδομένα της περιοχής: διατηρείται ακόμα σε βάθος ενός μέτρου.

Το περιεχόμενό της περιλάμβανε υπολείμματα καύσης, γεγονός που υποδηλώνει πιθανή σχετική δραστηριότητα με φωτιά, ενώ κατά τη φάση της προκαταρκτικής έρευνας, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν στον πυθμένα της το μισό τμήμα ενός αγγείου.

Η Δρ. Τσίχι θυμάται εκείνο το πρώτο εύρημα: «Στην προκαταρκτική δοκιμαστική τάφρο καταφέραμε να βγάλουμε ένα μισό σκεύος από τον πυθμένα».

Η κύρια ανασκαφή, η οποία ολοκληρώθηκε επίσης τον Ιούλιο, επέτρεψε στην τεχνικό ανασκαφών Σελίν Μπαρίσλοβιτς (Celine Bariszlovich) να συμπληρώσει το αντικείμενο.

Κατά τον καθαρισμό του υπόλοιπου χώματος εμφανίστηκε το δεύτερο μισό του μικρού μπολ, το οποίο οι ειδικοί χρονολογούν προσωρινά γύρω στο 500 π.Χ., τοποθετώντας το στην ευρωπαϊκή Εποχή του Σιδήρου.

Το γεγονός ότι τα δύο κομμάτια βρέθηκαν ξεχωριστά σε δύο διαφορετικές φάσεις της επέμβασης έχει εντείνει το μυστήριο.

Το ερώτημα που αντιμετωπίζει τώρα η ομάδα είναι αν το αγγείο τοποθετήθηκε εσκεμμένα στον πυθμένα αυτής της τόσο ιδιαίτερης τάφρου ή αν η παρουσία του είναι αποτέλεσμα μιας τυχαίας απόρριψης.

Η ίδια η τάφρος αποτελεί ένα αρχαιολογικό αίνιγμα.

Το σχήμα, οι διαστάσεις και το περιεχόμενό της δεν ταιριάζουν με τα συνήθη πρότυπα αποθηκευτικών ή αμυντικών δομών που έχουν καταγραφεί σε άλλες σύγχρονες τοποθεσίες της περιοχής.

Το μικρό της μήκος και το μεγάλο της βάθος υποδηλώνουν μια συγκεκριμένη λειτουργία, ίσως τελετουργική ή σχετική με εποχιακές παραγωγικές δραστηριότητες, αλλά προς το παρόν καμία υπόθεση δεν υπερισχύει ξεκάθαρα.

Η απουσία παρόμοιων στοιχείων στα τοπικά αρχεία προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πολυπλοκότητας στην ερμηνεία.

Το επόμενο βήμα στα εργαστήρια και οι αναλύσεις του μέλλοντος

Το σύνολο των κινητών ευρημάτων –το διακοσμημένο σφονδύλι και το ολοκληρωμένο μπολ– καθώς και των ακινήτων –οι λάκκοι, τα τμήματα της τάφρου και αυτή η αινιγματική τρύπα– συνθέτουν ένα πρώτο μωσαϊκό της καθημερινής ζωής σε αυτή την περιοχή κατά την ύστερη προϊστορία.

Η παρουσία του σφονδυλιού υποδηλώνει ότι δεν επρόκειτο για μια προσωρινή κατασκήνωση, αλλά για έναν τόπο με κάποιο βαθμό μονιμότητας, όπου πραγματοποιούναι χειροτεχνικές δραστηριότητες που απαιτούσαν σταθερές εγκαταστάσεις.

Η ποιότητα της διακόσμησης στο σφονδύλι, αν και λιτή, παραπέμπει σε μια τοπική κεραμική παράδοση με καθορισμένα υφολογικά χαρακτηριστικά.

Οι εργασίες πεδίου έχουν ολοκληρωθεί προς το παρόν, αλλά η επιστημονική διαδικασία απέχει πολύ από το να τελειώσει.

Τα υλικά που συλλέχθηκαν θα υποβληθούν σε λεπτομερέστερες αναλύσεις στα εργαστήρια του LWL, όπου θα πραγματοποιηθούν μελέτες της κεραμικής μάζας, χρονολόγηση με ραδιενεργό άνθρακα σε πιθανά σχετικά οργανικά κατάλοιπα και ενδελεχής εξέταση των στρωματογραφικών προφίλ της τάφρου.

Ο στόχος είναι να προσδιοριστεί όχι μόνο η απόλυτη χρονολόγηση των φάσεων κατοίκησης, αλλά και να αποσαφηνιστεί η λειτουργικότητα αυτής της άτυπης δομής και να διαπιστωθεί εάν η εναπόθεση του μπολ ήταν μια εσκεμμένη πράξη με συγκεκριμένο πολιτισμικό νόημα.

Προς το παρόν, η ανακάλυψη αποτελεί ορόσημο για την αστική αρχαιολογία του Μπόχουμ, επεκτείνοντας τον χάρτη των γνωστών προϊστορικών οικισμών στα νοτιοδυτικά του δήμου, μια περιοχή που μέχρι τώρα δεν είχε παρουσιάσει κανένα εύρημα αυτού του τύπου.

Ο συνδυασμός παραγόντων όπως η κλίση του εδάφους, η δυναμική της διάβρωσης και η μεταγενέστερη κάλυψη από κολλουβιακά ιζήματα επέτρεψε μια διαφοροποιημένη διατήρηση, η οποία άνοιξε αυτό το παράθυρο στο παρελθόν.

Οι αρχαιολόγοι τονίζουν ότι, χωρίς την προληπτική παρέμβαση που συνδέεται με το νέο οικιστικό έργο, είναι πολύ πιθανό αυτά τα κατάλοιπα να είχαν εξαφανιστεί για πάντα κάτω από τα μηχανήματα και τα θεμέλια των μελλοντικών κτιρίων.

Τα αντικείμενα που συλλέχθηκαν θα ενταχθούν στις συλλογές του LWL, όπου θα καταγραφούν και θα τεθούν στη διάθεση της μελλοντικής επιστημονικής έρευνας.

Εν τω μεταξύ, η αινιγματική τάφρος και το ηλικίας χιλιάδων ετών κύπελλό της, θα συνεχίσουν να τροφοδοτούν τη συζήτηση μεταξύ των ειδικών, εν αναμονή των εργαστηριακών αναλύσεων που θα ρίξουν φως στις σκιές που εξακολουθούν να περιβάλλουν αυτή την παλαιότερη κατοίκηση του νοτιοδυτικού Μπόχουμ.

Προς το παρόν, η γη επέστρεψε ένα μικρό κομμάτι της μνήμης της και οι επιστήμονες βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση να ανασυνθέσουν, μέσα από θραύσματα κεραμικής και μια ασυνήθιστη τρύπα, την καθημερινή ζωή εκείνων που κατοικούσαν σε αυτή τη γωνιά της κοιλάδας του Ρουρ πριν από είκοσι πέντε αιώνες.