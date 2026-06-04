Αρχαιολογική έκπληξη στο όρος Ιλαντάγ: Ανακαλύφθηκε σφηνοειδής επιγραφή μυστηριώδους βασιλείου

Σε μια εξαιρετικά σημαντική ανακάλυψη προχώρησαν οι αρχαιολόγοι στο Αζερμπαϊτζάν, φέρνοντας στο φως ένα σπάνιο γραπτό μνημείο της αρχαιότητας. Πρόκειται για ένα εύρημα ανεκτίμητης ιστορικής αξίας που συνδέεται άμεσα με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής του Καυκάσου.

Ένα κείμενο με σφηνοειδή γραφή, το οποίο αποδίδεται στο Βασίλειο του Ουραρτού, εντοπίστηκε από ομάδα ερευνητών της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών του Αζερμπαϊτζάν (AMEA).

Η ανακάλυψη έγινε στην ορεινή περιοχή του Ιλαντάγ από τον καθηγητή Βελί Μπαχσαλίγιεφ, αντεπιστέλλον μέλος της AMEA και αναπληρωτή διευθυντή ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορίας, Εθνογραφίας και Αρχαιολογίας του Τμήματος Ναχιτσεβάν της ακαδημίας, μαζί με τον διδάκτορα Ιστορίας και αναπληρωτή καθηγητή Μπαχλούλ Ιμπραχίμλι, επικεφαλής του τμήματος στο Ινστιτούτο Αρχαιολογίας και Ανθρωπολογίας της AMEA και διευθυντή της αρχαιολογικής αποστολής “Χαράμπα-Γκιλάν” που δραστηριοποιείται στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, καθώς και τον ερευνητή Χουσεΐν Τζαφάροφ.

Ένα μυστήριο που κρατούσε από τη δεκαετία του ’80

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα τέλη της δεκαετίας του 1980 είχε αναφερθεί ο εντοπισμός ενός σφηνοειδούς κειμένου χαραγμένου σε πέτρα στο ίδιο όρος, το Ιλαντάγ. Το εύρημα εκείνο είχε ενταχθεί στους επιστημονικούς κύκλους ως το πρώτο δείγμα γραφής των Ουραρτού που βρέθηκε στο σημερινό Αζερμπαϊτζάν.

Ωστόσο, εκείνη την εποχή δεν είχε προσδιοριστεί η ακριβής τοποθεσία του μνημείου. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έγιναν τις επόμενες δεκαετίες για τον εκ νέου εντοπισμό του, όλες οι ενέργειες παρέμεναν άκαρπες μέχρι σήμερα.

Η επιγραφή που εντοπίστηκε πρόσφατα περιέχει έναν έπαινο προς τους μονάρχες του Ουραρτού, τον Ισπουίνι, γιο του Σαρδούρη Α΄, ο οποίος κυβέρνησε περίπου μεταξύ 820 και 810 π.Χ., και τον γιο του, Μένουα, του οποίου η βασιλεία διήρκεσε από το 786 έως το 764 π.Χ.

Σύμφωνα με τη διαθέσιμη μεταφραστική εκδοχή, το κείμενο που είναι χαραγμένο στον βράχο αναφέρει τα εξής: “Υπό την αιγίδα του θεού Χαλντί, ο Ισπουίνι, γιος του Σαρδούρη, (και) ο Μένουα, γιος του Ισπουίνι, κατέλαβαν την πόλη Αρσίνι. Κατέλαβαν τη χώρα της πόλης Αρσίνι, κατέλαβαν τη χώρα της πόλης Ανιάνι και την κατέστρεψαν… Έστησε μια στήλη για τον θεό Χαλντί. Καθιέρωσε μια τελετουργία στη χώρα Πουλουάντι: Είθε (όποιος συμμετέχει στην τελετουργία) να προσφέρει έναν ταύρο στον θεό Χαλντί και μια αγελάδα στη σύζυγο του θεού Χαλντί από τη χώρα Πουλουάντι;”

Νέα δεδομένα για την αρχαία ιστορία του Καυκάσου

Η ολοκληρωμένη μελέτη και ανάλυση της βραχογραφίας θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση θεμελιωδών σελίδων της αρχαίας ιστορίας του Αζερμπαϊτζάν, ιδιαίτερα όσον αφορά την επέκταση και τις μορφές κυριαρχίας του Βασιλείου του Ουραρτού στην περιοχή του νοτιοανατολικού Καυκάσου κατά την Εποχή του Σιδήρου.

Η σημασία της ανακάλυψης έγκειται τόσο στην παλαιότητα του κειμένου όσο και στην ιστορία της απώλειας και της μετέπειτα επανεύρεσής του. Για σχεδόν σαράντα χρόνια, η εθνική και διεθνής αρχαιολογική κοινότητα γνώριζε την ύπαρξη της επιγραφής μόνο μέσα από δημοσιεύσεις και βιβλιογραφικές αναφορές, χωρίς να είναι σε θέση να την υποβάλει σε νέες αναγνώσεις ή σε επιτόπια επαλήθευση.

Η απουσία ακριβών συντεταγμένων είχε μετατρέψει την τοποθεσία του Ιλαντάγ σε “τυφλό σημείο” για τους ειδικούς, οι οποίοι έρχονταν επανειλημμένα αντιμέτωποι με την ξηρότητα του εδάφους και την έλλειψη αξιόπιστων οπτικών αναφορών.

Η επιτυχία της αποστολής υπό την καθοδήγηση του Ιμπραχίμλι, με τη συνεργασία των Μπαχσαλίγιεφ και Τζαφάροφ, κλείνει έτσι ένα κεφάλαιο τεκμηριωτικής αβεβαιότητας.

Η θρησκευτική προπαγάνδα και η νομιμοποίηση της εξουσίας

Το σφηνοειδές κείμενο, τυπικό δείγμα των βασιλικών επιγραφών του Ουραρτού, ακολουθεί τα αναμνηστικά πρότυπα των στρατιωτικών εκστρατειών και των θρησκευτικών ιδρυμάτων.

Η επαναλαμβανόμενη αναφορά στον θεό Χαλντί, την ύπατη θεότητα του πανθέου του Ουραρτού, αντανακλά τη νομιμοποιητική λειτουργία του χαραγμένου λόγου: η κατάκτηση εδαφών και η επιβολή τελετουργικών λατρειών εμφανίζονται ως πράξεις που εκτελέστηκαν υπό τη θεϊκή προστασία.

Οι πόλεις Αρσίνι και Ανιάνι, των οποίων οι ακριβείς τοποθεσίες παραμένουν αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ιστορικών, εντάσσονται έτσι στον κατάλογο των κέντρων που υποτάχθηκαν από τη δυναστεία των Σαρδούρη, Ισπουίνι και Μένουα.

Παράλληλα, η αναφορά στη χώρα Πουλουάντι και στις προσφορές βοοειδών παρέχει πληροφορίες για τις θυσιαστικές πρακτικές και τη διοικητική οργάνωση του βασιλείου στις περιφερειακές επαρχίες του.

Από μεθοδολογική άποψη, ο εκ νέου εντοπισμός του μνημείου θα επιτρέψει την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών επιγραφικής, όπως η φωτογραμμετρία και η τρισδιάστατη (3D) σάρωση, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες στους ερευνητές της δεκαετίας του 1980.

Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί εφικτή η σύγκριση με την υπάρχουσα μετάφραση, ο εντοπισμός τυχόν κληρονομημένων λαθών ανάγνωσης, καθώς και η λήψη αποτυπωμάτων υψηλής ανάλυσης για τη διευκόλυνση της σύγκρισης με άλλα σφηνοειδή κείμενα που έχουν βρεθεί στην Αρμενία, την Τουρκία και το Ιράν.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η ανακάλυψη αυτή αποτελεί το πρώτο δείγμα γραφής που ανήκει στον πολιτισμό του Ουραρτού και εντοπίζεται σε έδαφος του Αζερμπαϊτζάν.

Η ομάδα από την Ακαδημία Επιστημών του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι οι εργασίες τεκμηρίωσης και ανάλυσης θα συνεχιστούν τους επόμενους μήνες, με σκοπό τη δημοσίευση μιας λεπτομερούς μελέτης που θα περιλαμβάνει νέες προτάσεις για τη φιλολογική ερμηνεία.

Η ανακάλυψη εγείρει επίσης ερωτήματα σχετικά με την αρχική λειτουργία της τοποθεσίας. Οι βραχογραφίες του Ουραρτού τοποθετούνταν συχνά σε ορεινά περάσματα, σύνορα ή υδάτινες οδούς, λειτουργώντας ως οπτικά σημάδια εδαφικής κυριαρχίας.

Ένα οχυρό-ορόσημο που δεσπόζει πάνω από την κοιλάδα

Η ακριβής τοποθεσία στο Ιλαντάγ, ένα ύψωμα που δεσπόζει πάνω από μια απέραντη κοιλάδα στο Ναχιτσεβάν, υποδηλώνει ότι το κείμενο μπορεί να χρησίμευε για να σηματοδοτήσει την προσάρτηση της περιοχής στην επικράτεια του Ισπουίνι και του Μένουα, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ανατολικής επέκτασης του βασιλείου.

Μελλοντικές αρχαιολογικές έρευνες στα περίχωρα θα μπορούσαν να φέρουν στο φως κατάλοιπα συνδεόμενων οικισμών ή ιερών. Προς το παρόν, η επιστημονική κοινότητα του Αζερμπαϊτζάν υποδέχεται τα νέα με συγκρατημένη αισιοδοξία.

Οι αρχές της AMEA δήλωσαν ότι θα ληφθούν μέτρα για την προστασία της περιοχής και την πρόληψη πράξεων βανδαλισμού, ένας κίνδυνος που είναι συχνός για αυτού του είδους τις υπαίθριες τοποθεσίες.

Η επιγραφή, η οποία άντεξε σε σχεδόν τρεις χιλιετίες διάβρωσης, γίνεται έτσι και πάλι μέρος της εθνικής αρχαιολογικής κληρονομιάς, αφού παρέμεινε χαμένη στο ίδιο το έδαφος το οποίο επεδίωκε να μνημονεύσει.

Οι συμμετέχοντες ερευνητές τονίζουν ότι προτεραιότητα τώρα είναι η διασφάλιση της διατήρησής της και η διευκόλυνση της ελεγχόμενης πρόσβασης για τους ειδικούς, προτού η γνώση που συσσωρεύτηκε κατά τη διάρκεια αυτών των τεσσάρων δεκαετιών άκαρπων αναζητήσεων μετουσιωθεί σε συγκεκριμένη πρόοδο για την ιστορία του Ουραρτού και την παρουσία του στο έδαφος του σημερινού Αζερμπαϊτζάν.