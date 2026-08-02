Καιρός: Ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

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Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις, εντάσεως 4 έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει υψηλές τιμές, φτάνοντας στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί από 33 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη. Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα δυτικά και τα βόρεια 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα δυτικά και τα βόρεια 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 03-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειωσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 04-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 05-08-2026