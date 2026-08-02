Σαν σήμερα 2 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά (Τσιγγάνων)
Γεγονότα
- 338 π.Χ.: Η Μάχη της Χαιρώνειας: Ο Φίλιππος Β’ ο Μακεδών νικά τις ενωμένες δυνάμεις Αθηναίων και Θηβαίων και καθίσταται κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου.
- 216 π.Χ.: Η μάχη των Καννών: Ο στρατηγός των Καρχηδονίων, Αννίβας, συντρίβει τις ρωμαϊκές λεγεώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχης. «Hannibal ante portas» αναφωνούν οι Ρωμαίοι.
- 46 π.Χ.: Ο Ιούλιος Καίσαρας νικά τον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη Γ’ και αναφωνεί «Veni,Vidi, Vici» («Ήλθον, είδον, ενίκησα») για την ευκολία της επικράτησής του.
- 1903: Επαναστατούν οι βουλγαρόφωνοι πληθυσμοί στη Μακεδονία, ανήμερα της γιορτής του προφήτη Ηλία (Παλαιό Ημερολόγιο). Η επανάσταση, την οποία έχει σχεδιάσει η Εσωτερική Μακεδονική Επαναστατική Οργάνωση (VMRO), καταπνίγεται από τα τουρκικά στρατεύματα. Το γεγονός αυτό γίνεται αφορμή για να ξεκινήσει ο Μακεδονικός Αγώνας. Στην ιστορία θα μείνει ως η «Επανάσταση του Ίλιντεν» (Ίλιντεν = Ημέρα του Αη Λιά).
- 1913: Ο Χρήστος Κάκαλος, ο Φρεντερίκ Μπουασονά και ο Ντανιέλ Μπο-Μποβί πατούν για πρώτη φορά στον Μύτικα, την ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου (2.917 μ.).
- 1990: Το Ιράκ εισβάλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ. (Α’ Πόλεμος του Κόλπου)
Γεννήσεις
- 1829: Θεόδωρος Αρεταίος, Έλληνας ιατρός, καθηγητής της Χειρουργικής (1864-1893), Πρύτανης (1879-1880) και μέγας ευεργέτης του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρεταίειο Νοσοκομείο). (Θαν. 24/3/1893)
- 1938: Δήμος Μούτσης, Έλληνας συνθέτης. (Θαν. 6/3/2024)
- 1942: Ιζαμπέλ Αλιέντε, Χιλιανή συγγραφέας.
Θάνατοι
- 1922: Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ, Αμερικανοσκωτσέζος φυσικός, εφευρέτης του τηλεφώνου. (Γεν. 3/3/1847)
- 1988: Ρέιμοντ Κάρβερ, Αμερικανός διηγηματογράφος. (Γεν. 25/5/1938)
- 2000: Αριστόβουλος Μάνεσης, διακεκριμένος Έλληνας συνταγματολόγος και ακαδημαϊκός. (Γεν. 1922)