Ύπνος: 5 πράγματα που πρέπει να κάνετε πριν κοιμηθείτε για καλύτερη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, σύμφωνα με γιατρό

Η διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα δεν εξαρτάται μόνο από τη διατροφή και την άσκηση. Σύμφωνα με καρδιολόγο, οι συνήθειες που ακολουθείτε λίγο πριν κοιμηθείτε μπορούν επίσης να επηρεάσουν την καρδιαγγειακή υγεία. Μάθετε ποιες απλές αλλαγές στη βραδινή σας ρουτίνα μπορούν να συμβάλουν στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου.

5 πράγματα που μπορείτε να κάνετε πριν τον ύπνο για να ρίξετε την πίεση, σύμφωνα με καρδιολόγο

Η προετοιμασία για τον ύπνο μπορεί να φαίνεται ως μια συνηθισμένη καθημερινή διαδικασία, αλλά γνωρίζατε ότι ορισμένα βήματα πριν ξαπλώσετε για να κοιμηθείτε λειτουργούν ως το καλύτερο «φάρμακο» για την υψηλή πίεση; Η καρδιολόγος Dr. Mary Branch εξηγεί με ποιους τρόπους μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτές τις πολύτιμες στιγμές πριν αποκοιμηθείτε.

Σύμφωνα με τον ειδικό, πριν ξαπλώσετε για ύπνο μπορείτε να δοκιμάστε τις παρακάτω συμβουλές για να φροντίσετε την υγεία της καρδιάς σας:

Περιορίστε το αλκοόλ

Μην αμελείτε την φαρμακευτική σας αγωγή

Εξασκηθείτε στην ενσυνειδητότητα (Mindfulness)

Αποφύγετε τα σνακ με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι

Διατηρήστε το υπνοδωμάτιο δροσερό, σκοτεινό και άνετο

Περιορίστε το αλκοόλ

Για πολλούς, η χαλάρωση στο τέλος της ημέρας περιλαμβάνει ένα αλκοολούχο ποτό. Ωστόσο, αν πάσχετε από υπερταση, η μείωση του αλκοόλ είναι εξαιρετικά σημαντική, τονίζει η Dr. Branch. «Για τις γυναίκες συνιστάται όχι περισσότερο από ένα ποτό την ημέρα, ενώ για τους άνδρες έως δύο», αναφέρει.

Παρόλο που το αλκοόλ προσφέρει μια πρόσκαιρη αίσθηση χαλάρωσης, μακροπρόθεσμα δυσκολεύει τη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ακόμη και μικρές ποσότητες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τη φαρμακευτική αγωγή ή να επιβαρύνουν την καρδιά και τα αγγεία. Όσο περισσότερο πίνετε, τόσο αυξάνεται η πίεση. Η σχέση αυτή είναι τόσο ισχυρή που σχετικές μελέτες δείχνουν ότι κάθε επιπλέον ποτό την ημέρα αυξάνει σημαντικά τόσο τη συστολική όσο και τη διαστολική πίεση.

Η εναλλακτική λύση: Αντικαταστήστε το βραδινό ποτό με ένα αφέψημα βοτάνων (όπως το χαμομήλι) ή απλά νερό. Έτσι, όχι μόνο βοηθάτε στη σταθεροποίηση της πίεσης, αλλά ενισχύετε και την ενυδάτωση του οργανισμού σας. Προτιμήστε επιλογές χωρίς καφεΐνη, καθώς η καφεΐνη μπορεί να διαταράξει τον ύπνο σας.

Μην αμελείτε την φαρμακευτική σας αγωγή

«Εάν σας έχουν συνταγογραφηθεί φάρμακα για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, είναι απαραίτητο να τα λαμβάνετε καθημερινά», σημειώνει η Dr. Branch. Αυτό περιλαμβάνει και τα σκευάσματα που πρέπει να λαμβάνονται πριν τον ύπνο – ακόμα και τις νύχτες που νιώθετε υπερβολικά κουρασμένοι.

Η συνεπής λήψη των υπερτασικών φαρμάκων είναι κρίσιμη για τον αποτελεσματικό έλεγχο της πίεσης και τη μείωση του κινδύνου σοβαρών επιπλοκών, όπως τα καρδιακά επεισόδια. Τα φάρμακα αυτά λειτουργούν βέλτιστα όταν διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα στον οργανισμό. Η παράλειψη μιας δόσης μπορεί να διαταράξει αυτή την ισορροπία.

Τρόποι για να μην ξεχνάτε τα φάρμακά σας:

Βάλτε μια καθημερινή υπενθύμιση ή ξυπνητήρι στο κινητό.

Χρησιμοποιήστε μια θήκη οργάνωσης χαπιών.

Τοποθετήστε τα φάρμακά σας σε ένα εμφανές σημείο, όπως το κομοδίνο σας, ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμα ακόμα και μετά από μια κουραστική ημέρα.

Εξασκηθείτε στην ενσυνειδητότητα (Mindfulness)

Η γιατρός προτείνει ότι ο διαλογισμός και η εξάσκηση στην ενσυνειδητότητα (mindfulness) μπορούν να αποτελέσουν μια ευεργετική βραδινή συνήθεια για τη διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε φυσιολογικά επίπεδα.

«Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων του στρες και, κατ’ επέκταση, της πίεσής σας», αναφέρει η ίδια. «Επιπλέον, συμβάλλει στην επίτευξη ενός ποιοτικού νυχτερινού ύπνου, που είναι επίσης καθοριστικός για τη μείωση της υπέρτασης».

Επιστημονικά δεδομένα υποστηρίζουν απόλυτα αυτές τις συστάσεις. Έρευνες υπογραμμίζουν τον άμεσο σύνδεσμο μεταξύ του άγχους και της υψηλής πίεσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαχείρισης του στρες για τη συνολική υγεία. Κάνοντας μικρά αλλά ουσιαστικά βήματα χαλάρωσης πριν ξαπλώσετε για να κοιμηθείτε, προετοιμάζετε τον οργανισμό σας για έναν ξεκούραστο ύπνο.

Πρακτικοί τρόποι για τη μείωση του στρες πριν τον ύπνο:

Ήπια γυμναστική: Κάντε γιόγκα ή ήπιες διατάσεις για να ανακουφίσετε τη μυϊκή ένταση.

Καταγραφή σκέψεων (Journaling): Γράψτε τις σκέψεις σας σε ένα ημερολόγιο για να «αδειάσετε» το μυαλό σας.

Χαλαρωτικό περιβάλλον: Μειώστε τους θορύβους και χαμηλώστε τα φώτα.

Η καθιέρωση μιας σταθερής βραδινής ρουτίνας στέλνει το σήμα στο σώμα σας ότι είναι ώρα για ξεκούραση, διευκολύνοντας τη μετάβαση στον βαθύ ύπνο.

Αποφύγετε τα σνακ με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι

Τα τσιμπολογήματα αργά το βράδυ είναι συχνά δελεαστικά. Ωστόσο, αν ο στόχος σας είναι η προστασία της καρδιάς και η διατήρηση υγιών επιπέδων πίεσης, είναι κρίσιμο να αποφεύγετε τις τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο.

Η κατανάλωση αλμυρών σνακ (όπως πατατάκια, κονσερβοποιημένες σούπες ή πρέτζελ) προκαλεί κατακράτηση υγρών, γεγονός που αυξάνει την πίεση στα αγγεία. Ο περιορισμός της πρόσληψης αλατιού, ειδικά πριν την κατάκλιση, βοηθά στη σταθεροποίηση της πίεσης κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υγιεινές εναλλακτικές για βραδινό σνακ:

Φρέσκα φρούτα

Ανάλατοι ξηροί καρποί

Σπιτικό ποπ κορν (χωρίς προσθήκη αλατιού)

Διατηρήστε το υπνοδωμάτιο δροσερό, σκοτεινό και άνετο

Το περιβάλλον του ύπνου παίζει εκπληκτικά σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της υγείας της καρδιάς. Ένα σκοτεινό, ήσυχο και δροσερό υπνοδωμάτιο δεν προσφέρει απλώς καλύτερη ξεκούραση, αλλά υποστηρίζει και την καρδιαγγειακή λειτουργία. Αντίθετα, η κακή ποιότητα ύπνου έχει συνδεθεί με σταδιακή αύξηση της αρτηριακής πίεσης.

Πώς να διαμορφώσετε το ιδανικό περιβάλλον ύπνου:

Εξασφαλίστε πλήρη συσκότιση και ησυχία.

Διατηρήστε τη θερμοκρασία του δωματίου σε δροσερά επίπεδα.

Απομακρύνετε ενοχλητικά ερεθίσματα (έντονες οθόνες, θορύβους).

Επενδύστε σε ένα ανατομικό στρώμα και κατάλληλο μαξιλάρι.

Αυτές οι μικρές προσαρμογές βοηθούν το σώμα να χαλαρώσει και να αναρρώσει από την πίεση της ημέρας.

Ορισμένες καθημερινές συνήθειες πριν τον ύπνο μπορούν να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στην αντιμετώπιση της υπέρτασης. Σε συνδυασμό με την τακτική άσκηση και την ισορροπημένη διατροφή, αυτά τα παραπάνω προληπτικά βήματα συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, έναν ξεκούραστο ύπνο τη φορά.