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ΠΑΟΚ: Συμφώνησε με τον Μικελμπρενσίς – Άμεσα στη Θεσσαλονίκη ο 22χρονος Γάλλος αμυντικός

Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον 22χρονο Γάλλο δεξιό αμυντικό Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς, ο οποίος αναμένεται άμεσα στη Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

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Αθλητισμός

Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς
πηγή: EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ εντάσσεται ο 22χρονος Γάλλος δεξιός αμυντικός Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς. Οι διοικούντες την ΠΑΕ κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας μαζί του.
  • Ο Μικελμπρενσίς γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2004, αγωνίστηκε σε Ligue 1 και Μπουντεσλίγκα, και έμεινε ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι από το Αμβούργο.
  • Ο ΠΑΟΚ είναι, επιπλέον, σε συζητήσεις για να μετακινηθεί στον Ατρόμητο ο Λευτέρης Λύρατζης, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δανεικός στον Πανσερραϊκό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ εντάσσεται ο 22χρονος Γάλλος δεξιός αμυντικός Γουίλιαμ Μικελμπρενσίς. Οι διοικούντες την ΠΑΕ κατέληξαν σε συμφωνία συνεργασίας μαζί του και διευθετούνται οι λεπτομέρειες για την άφιξή άμεσα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Ο Μικελμπρενσίς γεννήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2004 κι έχει ύψος 1,79μ.. Εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Μετς σε ηλικία 15 ετών και κατέγραψε 9 συμμετοχές στη Ligue 1, με 1 ασίστ, πριν μετακινηθεί το 2022 στο Αμβούργο. Στη Γερμανία κατέγραψε 26 συμμετοχές με 4 ασίστ στην Μπουντεσλίγκα και 37 συμμετοχές με 2 ασίστ, στη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος χώρας. Το φετινό καλοκαίρι έμεινε ελεύθερος το Αμβούργο.

Ο ΠΑΟΚ είναι , επιπλέον, σε συζητήσεις για να μετακινηθεί στον Ατρόμητο ο Λευτέρης Λύρατζης. Ο 26χρονος δεξιός μπακ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν δανεικός από τον «Δικέφαλο» στον Πανσερραϊκό.

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