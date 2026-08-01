Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου: «Χρυσές» ξανά οι αδελφές Αλεξανδρή – Δείτε την καταιγιστική τους εμφάνιση – ΒΙΝΤΕΟ

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Το “2 στα 2” πέτυχαν οι Αννα-Μαρία και Ειρήνη Αλεξανδρή, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού, καθώς μετά το τεχνικό, κατέκτησαν σήμερα το χρυσό μετάλλιο και στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου.

Οι πρωταθλήτριες της καλλιτεχνικής κολύμβησης, που επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά από 14 χρόνια, συγκέντρωσαν 316.3315 βαθμούς στον τελικό και επανέλαβαν το “νταμπλ” που είχαν πετύχει στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023, όταν όμως εκπροσωπούσαν την Αυστρία.

Η πρώτη θέση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, καθώς οι Ισπανίδες Λιλού Γιουίς Βαλέτε και Ιρις Τίο Κάσας βαθμολογήθηκαν με 315.6442, μένοντας λιγότερο από ένα βαθμό πίσω από τις αδελφές Αλεξανδρή. Την τρίτη θέση πήραν οι Ρωσίδες Μάια Ντορόσκο και Αλεξάντρα Σμιτ (αγωνιζόμενες ως ουδέτερες) με 310.4407 βαθμούς.

Έτσι, η ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση προσθέτει δύο χρυσά μετάλλια στη συλλογή της σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, όταν μέχρι φέτος η μοναδική φορά που η γαλανόλευκη ανέβηκε στον ψηλότερο ιστό ήταν το 2024 στο Βελιγράδι, στο ελεύθερο ομαδικό, αλλά με πολύ χαμηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού.

Η πρώτη οκτάδα στο ελεύθερο πρόγραμμα του ντουέτου:

1. Άννα-Μαρία Αλεξανδρή/Ειρήνη Αλεξανδρή (ΕΛΛΑΔΑ) 316.3315 βαθμοί

2. Γιούις Βαλέτε/Τίο Κάσας (Ισπανία) 315.6442

3. Ντορόσκο/Σμιτ (Ουδέτερες/Ρωσία) 310.4407

4. Πίκολι/Ρουτζιέρο (Ιταλία) 295.4962

5. Αλαβέ/Λινέλ (Γαλλία) 289.4847

6. Μπλέγερ/Ντενίσοφ (Γερμανία) 274.7263

7. Μ. Χρινίσινα/Ουλ. Χρινίσινα (Ουκρανία) 259.0834

8. Κούνιν/Μάζορ (Ισραήλ) 248.8000

Οι πανηγυρισμοί της ελληνικής αποστολής

Στο ελεύθερο πρόγραμμα του μικτού ντουέτου, το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε με διαφορά 0,265 βαθμών, με την Ιζαμπελ Θορπ και τον Ραντζούο Τόμπλιν από τη Μεγάλη Βρετανία να συγκεντρώνουν 258.2383β. και να ανεβαίνουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ελάχιστα πιο πίσω, ο Ντένις Γκονζάλεθ και η Ιρις Τίο Κάσας από την Ισπανία πήραν το ασημένιο μετάλλιο με 257.9733β., ενώ το βάθρο συμπλήρωσαν ο Φίλιπο Πελάτι και η Λουκρέτσια Ρουτζιέρο από την Ιταλία με 255.1641β.

Τα αποτελέσματα στο ελεύθερο πρόγραμμα του μικτού ντουέτου:

1. Θορπ/Τόμπλιν (Μ. Βρετανία) 258.2383 βαθμοί

2. Γκονζάλεθ/Τίο Κάσας (Ισπανία) 257.9733

3. Πελάτι/Ρουτζιέρο (Ιταλία) 255.1641

4. Ρουμιάντσεβα/Τροφίμοφ (Ουδέτεροι/Ρωσία) 238.0834

5. Ασένσο/Βιέιρα (Πορτογαλία) 181.5924

6. Ισάεφ/Μαλέβα (Βουλγαρία) 157.0717

Το αυριανό (2/8) πρόγραμμα του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος περιλαμβάνει μόνο μία ελληνική συμμετοχή, στον προκριματικό του ελεύθερου ομαδικού της καλλιτεχνικής κολύμβησης (10:00), ο οποίος είναι διαδικαστικής σημασίας, αφού και οι οκτώ χώρες που έχουν δηλώσει συμμετοχή θα προκριθούν στον τελικό της Δευτέρας (3/8).