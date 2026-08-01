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Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Στην πρώτη γραμμή των πυρκαγιών οι εθελοντές – Έκκληση για βοήθεια στους πυρόπληκτους – ΦΩΤΟ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) δίνει συνεχώς το παρών στα πύρινα μέτωπα με πολυμελή κλιμάκια εθελοντών, παρέχοντας ανθρωπιστική και υγειονομική υποστήριξη. Οι δράσεις του περιλαμβάνουν την ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και τη φροντίδα οικόσιτων ζώων που απειλούνται από τις φλόγες

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα πύρινα μέτωπα δίνει το παρών ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) με πολυμελή κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών και νοσηλευτικού προσωπικού.
  • Όλοι επιχειρούν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις, προσφέροντας ανθρωπιστική και υγειονομική υποστήριξη.
  • Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων από τις απειλούμενες περιοχές και προσφέρουν φροντίδα στα οικόσιτα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα πύρινα μέτωπα δίνει το δικό του παρών ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) με πολυμελή κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών, νοσηλευτικού προσωπικού, διασωστικά οχήματα και Κινητές Μονάδες Υγείας, αλλά και τον απαραίτητο διασωστικό και υγειονομικό εξοπλισμό.

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Όλοι επιχειρούν δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις, ανθρωπιστική αλλά και υγειονομική υποστήριξη.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του:

«Παράλληλα, όπου απαιτείται, οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που απειλούνται από τις φλόγες, ενώ προσφέρουν φροντίδα και στα οικόσιτα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ανθρωπιστική προσφορά αφορά κάθε μορφή ζωής που χρειάζεται βοήθεια».

Οι φωτογραφίες και το βίντεο αναδεικνύουν τη στήριξη που προσφέρουν τα μέλη του ΕΕΣ, τα οποία είτε παίρνουν μέρος στην κατάσβεση είτε προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες σε πυροσβέστες και εθελοντές.

ΕΕΣ ΕΕΣ ΕΕΣ ΕΕΣ

ΕΕΣ

Έκκληση για βοήθεια στους πυρόπληκτους

Παράλληλα, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική στήριξη των πυρόπληκτων, καλώντας πολίτες και φορείς να συνεισφέρουν στη συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας και υγειονομικού υλικού.

Συγκεκριμένα, συγκεντρώνονται:

Τρόφιμα μακράς διάρκειας

  • Αλεύρι
  • Ζυμαρικά
  • Όσπρια
  • Γάλα εβαπορέ
  • Σκόνη γάλακτος για παιδιά
  • Κονσέρβες όλων των τύπων
  • Δημητριακά
  • Παξιμάδια

Υγειονομικό υλικό

  • Αποστειρωμένες βαζελινούχες γάζες
  • Λιπαντικές οφθαλμικές σταγόνες / κολλύρια
  • Φυσιολογικός ορός για τα μάτια

Σημεία συγκέντρωσης ειδών:

Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ. – Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι

Τηλέφωνο: 210 5147300

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3609825

Η παραλαβή των ειδών πραγματοποιείται από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 17:00.

Έκκληση για την προστασία των ζώων

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός καλεί επίσης τους πολίτες στις πυρόπληκτες περιοχές να μην αφήνουν δεμένα ή κλειδωμένα κατοικίδια και οικόσιτα ζώα κατά τη διάρκεια των προληπτικών εκκενώσεων.

«Η αλληλεγγύη όλων μας μπορεί να κάνει τη διαφορά» τονίζει ο Ε.Ε.Σ., υπογραμμίζοντας την ανάγκη άμεσης στήριξης όσων δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

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