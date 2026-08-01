Φωτιά στη Φωκίδα: Εκκενώνονται το Πευκάκι και το Ευπάλιο

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Ήχησε ξανά μέσα σε λίγα λεπτά το 112 για τη φωτιά στη Φωκίδα.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 64 πυροσβέστες με δύο πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα, και από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του Δήμου Δωρίδος.

Λίγο μετά τις 17.00 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Πευκάκι και Ευπάλιο με κατεύθυνση προς τη Ναύπακτο.

Νωρίτερα, στις 16:42 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μαγούλας με κατεύθυνση προς Μοναστηράκι.

Στις 14:28, είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών, Κλήμα, Πηγή, Κούκουρα και Νέα Κούκουρα με κατεύθυνση προς Πευκάκι και Ευπάλιο.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.