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Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό – «Όλα στάχτη σε μία νύχτα»

Το εξοχικό του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε ολοσχερώς από φωτιά. Την είδηση γνωστοποίησε ο γιος του, Άρης Χαλκιάς, μέσω ανάρτησης στο Instagram, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια αναμνήσεων και κόπων μιας ζωής.

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ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανάμεσα στα σπίτια που κατέκαψε η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό είναι και το εξοχικό του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά.
  • Το γεγονός έγινε γνωστό με ανάρτησή του στο Instagram, από τον γιο του ηθοποιού, Άρη Χαλκιά.
  • Ο Άρης Χαλκιάς εξέφρασε την απέραντη θλίψη του, γράφοντας πως «όλα στάχτη σε μια νύχτα» και περιγράφοντας την απώλεια ως «αβάσταχτο».

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Μια φωτογραφία, λίγα λόγια και απέραντη θλίψη. Ανάμεσα στα σπίτια που κατέκαψε η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό είναι και το εξοχικό του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά.

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Το έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Instagram, ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος».

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