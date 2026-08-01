Κάηκε το εξοχικό του Τάσου Χαλκιά στο Πόρτο Γερμενό – «Όλα στάχτη σε μία νύχτα»

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Μια φωτογραφία, λίγα λόγια και απέραντη θλίψη. Ανάμεσα στα σπίτια που κατέκαψε η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό είναι και το εξοχικό του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά.

Το έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Instagram, ο γιος του ηθοποιού, Άρης Χαλκιάς.

«Μια ιστορία 52 ετών ολοκληρώνεται κάπως έτσι. Όνειρα, αναμνήσεις, γέλια, χαρές, οικονομίες μιας ζωής, παιδικά χρόνια, εφηβικά, ενήλικα. Όλα στάχτη σε μια νύχτα. Είναι λίγο αβάσταχτο όλο αυτό. Εύχομαι να μην έχει κανείς παρόμοια εμπειρία. Οι ευθύνες, οι εξηγήσεις, όλα στην ώρα τους. Τώρα και για λίγο, πένθος».