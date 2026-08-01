Συγχαρητήρια του Κων. Τασούλα για τις επιτυχίες των ελληνικών αποστολών στις διοργανώσεις υγρού στίβου

«Οι διακρίσεις που κατέκτησαν χτες κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες μάς γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με δήλωσή του, στην οποία αναφέρει:

«Μέσα στη ζοφερή επικαιρότητα που προσδιορίζεται από τον αγώνα για την κατάσβεση των πυρκαγιών, οι διακρίσεις που κατέκτησαν χτες κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες μάς γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία. Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού στην καλλιτεχνική κολύμβηση από τις αδελφές ‘Αννα-Μαρία και Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή, καθώς και η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων πόλο του Ζάγκρεμπ από την Εθνική Πόλο Κορασίδων, επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του ελληνικού αθλητισμού, αλλά και τις ικανότητες, το ταλέντο και την αποφασιστικότητα της νέας γενιάς. Συγχαίρω τις πρωταθλήτριες, τους προπονητές και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτές τις κορυφαίες διεθνώς διακρίσεις».

Πρωταθλήτριες Ευρώπης οι αδελφές Αλεξανδρή

Με θρίαμβο συνδυάστηκε η επιστροφή των αδελφών Αλεξανδρή με τα ελληνικά χρώματα, μετά από 14 χρόνια. Η Αννα-Μαρία και η Ειρήνη κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο τεχνικό πρόγραμμα του ντουέτου της καλλιτεχνικής κολύμβησης, στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, η αυλαία του οποίου άνοιξε σήμερα στο Παρίσι. Οι αδελφές Αλεξανδρή συγκέντρωσαν 311.4308 βαθμούς και αναδείχθηκαν για τέταρτη φορά στην καριέρα τους πρωταθλήτριες Ευρώπης (οι τρεις προηγούμενες όταν αγωνίζονταν εκπροσωπώντας την Αυστρία), πρώτη φορά όμως σε Ευρωπαϊκό υγρού στίβου, καθώς οι προηγούμενες ήταν στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του 2023 και στο ξεχωριστό Ευρωπαϊκό καλλιτεχνικής κολύμβησης, που έγινε πέρυσι στην Πορτογαλία.

Πίσω από το ελληνικό δίδυμο, οι Μάια Ντορόσκο και Ελιζαβέτα Μινάεβα από τη Ρωσία (αγωίζονται ως ουδέτερες αθλήτριες) πήραν τη δεύτερη θέση με 302.9950 βαθμούς, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσαν οι Κέιτ Σόρτμαν και Ιζαμπελ Θορπ από τη Μεγάλη Βρετανία με 297.9108 βαθμούς.

Να σημειωθεί ότι αυτό είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο που κατακτά η Ελλάδα στην καλλιτεχνική κολύμβηση στην ιστορία των Ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων, μετά από εκείνο στο ελεύθερο ομαδικό, πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι. Συνολικά, είναι το 14ο χρυσό για τη χώρα μας στην αιωνόβια ιστορία του θεσμού.

Η Εθνική πόλο U16 κατατρόπωσε την Ισπανία και κατέκτησε την κορυφή του κόσμου

Η Ελλάδα νίκησε 11-7 την Ισπανία στον τελικό του Παγκοσμίου πρωταθλήματος πόλο U16 στο Ζάγκρεμπ και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με κυριαρχική εμφάνιση, κατακτώντας δεύτερο μετάλλιο μετά από 4 χρόνια γκρεμίζοντας από την κορυφή την κάτοχο του τροπαίου.