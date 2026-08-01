FIFA: Οριστικό «ναυάγιο» για το σχέδιο Ινφαντίνο – Αποσύρεται η πρόταση για ιδιωτικές επενδύσεις

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Την οριστική απόσυρση του σχεδίου για τη δημιουργία νέας εμπορικής εταιρείας και την πώληση μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές ανακοίνωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Αφού άκουσα προσεκτικά όλες τις απόψεις, έγινε σαφές ότι υπήρξε διχασμός, ενώ στόχος μας ήταν και παραμένει η ενότητα και η βελτίωση του ποδοσφαίρου. Ως αποτέλεσμα, η πρόταση αυτή δεν θα προχωρήσει», δήλωσε ο Ινφαντίνο στο Sky News.

BREAKING: FIFA President Gianni Infantino has scrapped plans to sell off stakes in the World Cup Sky’s @RobHarris reports https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/9AR21yMyPN — Sky News (@SkyNews) July 31, 2026

Το σχέδιο προέβλεπε τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise, μιας θυγατρικής αξίας περίπου 20 δισ. δολαρίων, με τη FIFA να εξετάζει την πώληση ποσοστού άνω του 20% σε εξωτερικούς επενδυτές, προκειμένου να αντλήσει περίπου 4,2 δισ. δολάρια.

Η πρόταση προκάλεσε αντιδράσεις από μεγάλες ποδοσφαιρικές συνομοσπονδίες, με την UEFA να προειδοποιεί ακόμη και για πιθανό μποϊκοτάζ διοργανώσεων της FIFA, ενώ αντίστοιχες επιφυλάξεις εξέφρασαν η AFC, η CONCACAF και η CONMEBOL.

Η απόφαση του Ινφαντίνο ήρθε μετά την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης στο εσωτερικό της FIFA, με στελέχη της ομοσπονδίας να εκφράζουν ανοιχτά τη διαφωνία τους για το σχέδιο.