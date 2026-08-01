Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ ζητά την παραίτηση Ινφαντίνο για τα σχέδια εμπορευματοποίησης του Μουντιάλ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επικρίνοντας τα σχέδια για την πώληση μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε εξωτερικούς επενδυτές. Ο Μπέρναμ είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης χώρας που τάσσεται ανοιχτά υπέρ της αποχώρησης του Ινφαντίνο, ο οποίος βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση μετά την απόφαση της UEFA να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο εάν τα σχέδια προχωρήσουν.

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Αθλητισμός

Μπέρναμ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ ζήτησε την παραίτηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επικρίνοντας τα σχέδια για την πώληση μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε εξωτερικούς επενδυτές.
  • Ο Μπέρναμ είναι ο πρώτος ηγέτης μεγάλης χώρας που τάσσεται ανοιχτά υπέρ της αποχώρησης του Ινφαντίνο, δηλώνοντας ότι «το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στους επενδυτές».
  • Ο Ινφαντίνο βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση, με την UEFA να αποφασίζει να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο και τον ανώτερο σύμβουλό του να παραιτείται, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».

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Την παραίτηση του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζήτησε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικρίνοντας τα σχέδια για την πώληση μεριδίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε εξωτερικούς επενδυτές, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Ο Μπέρναμ αποτελεί τον πρώτο ηγέτη μεγάλης χώρας που τάσσεται ανοιχτά υπέρ της αποχώρησης του Ινφαντίνο από την ηγεσία της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόταση δημιουργίας εμπορικής οντότητας για τη διοργάνωση.

Νωρίτερα, ο Μπέρναμ, ο οποίος εδώ και καιρό ζητά την κοινοτική ιδιοκτησία των ποδοσφαιρικών συλλόγων, έγραψε στο Twitter ότι «το ποδόσφαιρο δεν ανήκει στους επενδυτές» αλλά «στους ανθρώπους που γεμίζουν τις κερκίδες και που στέκονται στην πλάγια γραμμή εβδομάδα με τη εβδομάδα, με βροχή ή ήλιο».

Ο Ινφαντίνο βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση μετά την ομόφωνη απόφαση της UEFA να μποϊκοτάρει το Παγκόσμιο Κύπελλο εάν τα σχέδια προχωρήσουν. Ο πρόεδρος της FIFA έχασε επίσης την Παρασκευή τον ανώτερο σύμβουλό του, Κάρλος Κορδέιρο, ο οποίος χαρακτήρισε την πρόταση «κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο».

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