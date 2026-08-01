Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική: Εκκενώνεται η Ψάθα – Οδηγία του 112 για Αλεποχώρι και Μέγαρα

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ψάθας στη Δυτική Αττική, με οδηγία για άμεση απομάκρυνση από την περιοχή λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι πολίτες καλούνται να κινηθούν προς το Αλεποχώρι και τα Μέγαρα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ψάθα της περιφερειακής ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε προς #Αλεποχώρι & #Μέγαρα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026