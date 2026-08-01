Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική: Εκκενώνεται η Ψάθα – Οδηγία του 112 για Αλεποχώρι και Μέγαρα

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Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Ψάθας στη Δυτική Αττική, με οδηγία για άμεση απομάκρυνση από την περιοχή λόγω της δασικής πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι πολίτες καλούνται να κινηθούν προς το Αλεποχώρι και τα Μέγαρα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.