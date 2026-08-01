CBS News: ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ φέρονται να εξετάζουν σχέδια για πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν, σύμφωνα με το CBS News, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές. Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής εντολή για εμπλοκή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σχέδια για πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν φέρονται να εξετάζουν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News.
  • Οι επιχειρήσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής εντολή για εμπλοκή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.
  • Σύμφωνα με το CBS, μια τέτοια επιχείρηση θα αποτελούσε μία από τις πιο εκτεταμένες στρατιωτικές κινήσεις στον πόλεμο. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται φέρεται να περιλαμβάνεται και η διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Τεχεράνη.

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Σχέδια για πλήγματα κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν φέρονται να εξετάζουν οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS News, το οποίο επικαλείται ανώνυμες πηγές.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής εντολή για εμπλοκή των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με το CBS, μια τέτοια επιχείρηση θα αποτελούσε μία από τις πιο εκτεταμένες στρατιωτικές κινήσεις στον πόλεμο, ενώ μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται φέρεται να περιλαμβάνεται και η διακοπή της ηλεκτροδότησης στην Τεχεράνη. Οι συζητήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, και το ενδεχόμενο οι επιχειρήσεις να ολοκληρωθούν πριν από το άνοιγμα των διεθνών αγορών τη Δευτέρα.

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