ΗΠΑ: Συνετρίβη μαχητικό F-35 κοντά σε στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Μίραμαρ, στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με εκπρόσωπο της βάσης, πρόκειται για ένα F-35 Bravo, ενώ ο πιλότος πρόλαβε να ενεργοποιήσει το μηχανισμό εκτίναξης και να εγκαταλείψει το αεροσκάφος. Ο στρατιωτικός εντοπίστηκε άμεσα από ομάδα διάσωσης και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.
A military jet crashed in San Diego’s Miramar neighborhood, prompting a response from emergency crews at Miramar Airbase.
The Marine Corps confirmed that an F-35B fighter jet crashed, and the pilot was ejected. The pilot was en route a medical facility. https://t.co/1adtPiy6C2 pic.twitter.com/Q4UIXfgzCd
— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 31, 2026
Τηλεοπτικά πλάνα από αμερικανικά δίκτυα κατέγραψαν πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής, όπου το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.
Aerial footage captured by FOX 5 San Diego shows the burned out, smoldering wreckage of a U.S. Marine Corps F-35B Lightning ll that crashed earlier at Marine Corps Air Station Miramar in Southern California. pic.twitter.com/PjS8SykDvM
— OSINTdefender (@sentdefender) July 31, 2026
Exclusive video sent by our follower.
Initial reports indicate that a U.S. Marine Corps F-35B Lightning II has crashed at Marine Corps Air Station Miramar, home of the 3rd Marine Aircraft Wing, in San Diego, California. pic.twitter.com/qze3GLm8Og
— aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) July 31, 2026
Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή.
Η αεροπορική βάση Μίραμαρ είναι μία από τις πλέον γνωστές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, καθώς φιλοξενεί την εκπαίδευση επίλεκτων πιλότων του Σώματος Πεζοναυτών και έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η βάση που ενέπνευσε την εμβληματική ταινία «Top Gun» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.