ΗΠΑ: Συνετρίβη μαχητικό F-35 κοντά σε στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια

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Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Μίραμαρ, στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της βάσης, πρόκειται για ένα F-35 Bravo, ενώ ο πιλότος πρόλαβε να ενεργοποιήσει το μηχανισμό εκτίναξης και να εγκαταλείψει το αεροσκάφος. Ο στρατιωτικός εντοπίστηκε άμεσα από ομάδα διάσωσης και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.

A military jet crashed in San Diego’s Miramar neighborhood, prompting a response from emergency crews at Miramar Airbase. The Marine Corps confirmed that an F-35B fighter jet crashed, and the pilot was ejected. The pilot was en route a medical facility. https://t.co/1adtPiy6C2 pic.twitter.com/Q4UIXfgzCd — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 31, 2026

Τηλεοπτικά πλάνα από αμερικανικά δίκτυα κατέγραψαν πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής, όπου το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.

Exclusive video sent by our follower. Initial reports indicate that a U.S. Marine Corps F-35B Lightning II has crashed at Marine Corps Air Station Miramar, home of the 3rd Marine Aircraft Wing, in San Diego, California. pic.twitter.com/qze3GLm8Og — aircraftmaintenancengineer (@airmainengineer) July 31, 2026

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή.

Η αεροπορική βάση Μίραμαρ είναι μία από τις πλέον γνωστές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, καθώς φιλοξενεί την εκπαίδευση επίλεκτων πιλότων του Σώματος Πεζοναυτών και έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η βάση που ενέπνευσε την εμβληματική ταινία «Top Gun» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.