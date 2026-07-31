ΗΠΑ: Συνετρίβη μαχητικό F-35 κοντά σε στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 Bravo του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Μίραμαρ, στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο της νότιας Καλιφόρνια. Ο πιλότος πρόλαβε να εκτιναχθεί με ασφάλεια και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος παραμένουν άγνωστα και έχει ξεκινήσει έρευνα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Συντριβή μαχητικού
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Μίραμαρ, στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια.
  • Ο πιλότος πρόλαβε να ενεργοποιήσει το μηχανισμό εκτίναξης και να εγκαταλείψει το αεροσκάφος. Ο στρατιωτικός εντοπίστηκε άμεσα και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.
  • Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ συνετρίβη κοντά στην αεροπορική βάση Μίραμαρ, στην περιοχή του Σαν Ντιέγκο, στη νότια Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της βάσης, πρόκειται για ένα F-35 Bravo, ενώ ο πιλότος πρόλαβε να ενεργοποιήσει το μηχανισμό εκτίναξης και να εγκαταλείψει το αεροσκάφος. Ο στρατιωτικός εντοπίστηκε άμεσα από ομάδα διάσωσης και μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο.

Τηλεοπτικά πλάνα από αμερικανικά δίκτυα κατέγραψαν πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο της συντριβής, όπου το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.

Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η συντριβή.

Η αεροπορική βάση Μίραμαρ είναι μία από τις πλέον γνωστές στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, καθώς φιλοξενεί την εκπαίδευση επίλεκτων πιλότων του Σώματος Πεζοναυτών και έγινε παγκοσμίως γνωστή ως η βάση που ενέπνευσε την εμβληματική ταινία «Top Gun» με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ