Γαλλία: Επιστρέφουν στα σπίτια τους σχεδόν 200.000 εκτοπισμένοι από τις πυρκαγιές

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Σχεδόν 200.000 από τους περίπου 220.000 κατοίκους που είχαν απομακρυνθεί προληπτικά λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στη νοτιοδυτική Γαλλία έχουν πλέον επιστρέψει στις εστίες τους, σύμφωνα με τη νομάρχη της Ζιρόντ, Σοφί Μπροκά.

Όπως δήλωσε η ίδια, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στο μέτωπο της πυρκαγιάς. «Συνολικά 198.000 από τους 220.000 εκτοπισμένους κατοίκους έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασης, τέσσερις δήμοι παραμένουν εκκενωμένοι: το Σομός, όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά, καθώς και οι Λε Τεμπλ, Λε Πορζ και Λεζ-Καπ-Φερέ.

“On a encore 4 communes à date qui n’ont pas pu réintégrer leurs habitants (…) le Temple, Saumos, le Porge et Lège-Cap-Ferret“, explique Sophie Brocas, préfète de Gironde. #canal16 pic.twitter.com/nnYa4Ossx5 — franceinfo (@franceinfo) July 31, 2026

Ο Μαρκ Βερμουλέν, επικεφαλής της Πυροσβεστικής στη Ζιρόντ, τόνισε πως απαιτείται μεγάλη προσοχή όταν μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά χαρακτηρίζεται «οριοθετημένη».

«Έχουμε να διαχειριστούμε περίμετρο 240 χιλιομέτρων. Για αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί προτού δηλώσουμε ότι η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί. Κάθε ώρα που περνάει μας φέρνει πιο κοντά…», είπε και υπενθύμισε πως «όταν λέμε ότι μια πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί, δεν σημαίνει ότι έχει σβήσει. Σημαίνει πως δεν εξαπλώνεται περαιτέρω, αλλά ενδεχομένως να υπάρχουν ακόμα εστίες στο εσωτερικό».

Η δασική πυρκαγιά -η μεγαλύτερη στη Γαλλία από το 1949- έκανε στάχτη 420.000 στρέμματα σε διάστημα μιας εβδομάδας.