Φωτιά στη Βοιωτία: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες ανθρώπων που απομακρύνθηκαν μέσω θάλασσας – «Είδα τις φλόγες μέσα στα σπίτια» – ΒΙΝΤΕΟ

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Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βίωσαν κάτοικοι και επισκέπτες στη Βοιωτία, καθώς η φωτιά που ξέσπασε στον Άγιο Βασίλειο βοηθούμενη από τους πολύ ισχυρούς ανέμους δημιούργησε μία εφιαλτική κατάσταση, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν απεγκλωβισμοί – απομακρύνσεις από περιοχές κοντά στα μέτωπα.

«Είμαστε περίπου 100 άτομα και έχουμε μαζευτεί στο λιμάνι», ανέφερε στην κάμερα του ANT1 μία νεαρή γυναίκα.

Ενώ ο φακός καταγράφει τις φλόγες να φτάνουν στις πρώτες οικίες, μία άλλη γυναίκα δήλωσε: «Κάηκε το σπίτι μου».

Εκατοντάδες οι άνθρωποι που σώθηκαν από τη θάλασσα. Κάτοικοι και παραθεριστές συγκεντρώθηκαν στην προκυμαία του Αγίου Βασιλείου.

«Λέμε εντάξει, πάει, είμαστε σαν το Μάτι».

«Είδα τις φλόγες μέσα στα σπίτια να καίγονται», λέει η Θέκλα Μελισσά, η οποία τράβαγε με το κινητό ότι συνέβαινε.

«Δεν υπήρχε φόβος αλλά μετά γύρισε ο αέρας».

Δεκάδες άνθρωποι, ηλικιωμένοι, παιδιά, με κινητικά προβλήματα σπεύδουν να συγκεντρωθούν στον μώλο του χωριού. Βάρκες, πλωτά του Λ.Σ., της πυροσβεστικής και ιδιωτικά σκάφη φτάνουν στο σημείο.

Ιερέας που έχει μείνει στο χωριό και δίνει μάχη με τις φλόγες, βοηθώντας τους πυροσβέστες, τόνισε μιλώντας στον ANT1: «Έχουμε γύρω στους 200 – 250 λουόμενους και κάτοικοι. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο μέχρι που να έρθουν τα εναέρια μέσα διότι λόγω του καιρού δεν μπορούσαν να πετάξουν και τα πράγματα είναι δύσκολα».

Στην παραλία της Λιβαδόστρατας άλλοι κάτοικοι μιλάνε για κόλαση.

«Το σπίτι μου κάηκε» είπε ένας νεαρός, ενώ ηλικιωμένος κάτοικος σημειώνει ότι ήταν μία πανωλεθρία και μπορεί να κάηκε και το δικό του σπίτι.