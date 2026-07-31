Πυρκαγιές: Ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus ενεργοποιήθηκε για την άμεση χαρτογράφηση των περιοχών του Δήμου Θηβαίων και του Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας, οι οποίες επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές. Σκοπός είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων από δορυφορικές εικόνες, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την άμεση χαρτογράφηση περιοχών των Δήμων Θηβαίων και Μάνδρας-Ειδυλλίας, που επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές.
  • Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.
  • Το αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus θα διατεθούν άμεσα δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την διαχείριση του έργου τους.

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Ενεργοποιήθηκε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus για την άμεση χαρτογράφηση πυρόπληκτων περιοχών του Δήμου Θηβαίων και Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας που επλήγησαν σήμερα από δασικές πυρκαγιές.

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Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Θηβαίων, στην Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Το αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

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Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

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