Όταν οι Έλληνες θεοί συνάντησαν τους Αιγύπτιους: Μοναδικά ευρήματα σε αρχαία νεκρόπολη στο Τελ ελ-Ντέιρ

Ένας ανεκτίμητος αρχαιολογικός θησαυρός ήρθε στο φως στην Αίγυπτο, προσφέροντας νέα δεδομένα για τις πολιτισμικές ανταλλαγές της αρχαιότητας.

Οι πρόσφατες ανασκαφές αποκάλυψαν σπουδαία ευρήματα που μαρτυρούν τον εντυπωσιακό συνδυασμό της ελληνικής και της αιγυπτιακής παράδοσης.

Η ανακοίνωση των αρχών έχει ήδη στρέψει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας στο Δέλτα του Νείλου.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου ανακοίνωσε την ανακάλυψη περίπου είκοσι ταφικών στηλών (ταφοπλακών), αρκετών σαρκοφάγων και μιας συλλογής φυλαχτών στο Τελ ελ-Ντέιρ (Tell el-Deir), τη νεκρόπολη που βρίσκεται νότια της πόλης της Νέας Δαμιέτης (New Damietta), στο Δέλτα του Νείλου.

Η ανακάλυψη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής περιόδου που διεξάγει αυτή την περίοδο η αιγυπτιακή αρχαιολογική αποστολή στην τοποθεσία, η οποία αποτελεί μία από τις πιο ενεργές στο ανατολικό δέλτα από το 2007, όταν και ξεκίνησαν εκ νέου οι συστηματικές εργασίες στην περιοχή.

Στρατηγική προτεραιότητα η ανάδειξη των αιγυπτιακών μνημείων

Ο Χισάμ Ελ-Λέιθι (Hisham El-Leithy), γενικός γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, εξήγησε ότι ο οργανισμός παρέχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη στην αποστολή κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Υπουργού Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Σερίφ Φατχί (Sherif Fathy), για τη διευκόλυνση του έργου των διαφόρων αποστολών που δραστηριοποιούνται σε αιγυπτιακές τοποθεσίες.

Σύμφωνα με τον Ελ-Λέιθι, η ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους για την κατανόηση της εξέλιξης των νεκροπόλεων του δέλτα και επιβεβαιώνει ότι το Τελ ελ-Ντέιρ δεν ήταν απλώς ένας τόπος ταφής, αλλά ένα ολοκληρωμένο νεκρικό κέντρο, με τη δική του σαφώς καθορισμένη κοινωνική, πολιτιστική και θρησκευτική ταυτότητα.

Η ανακάλυψη, πρόσθεσε ο ίδιος, ενισχύει την αρχαιολογική σημασία της τοποθεσίας ως μίας από τις πιο εξέχουσες στο ανατολικό δέλτα, ικανής να αναδιαμορφώσει τον χάρτη των οικισμών και των αρχαίων νεκροπόλεων της περιοχής, προσφέροντας παράλληλα νέα στοιχεία για την ιστορία του κυβερνείου της Δαμιέτης κατά την αρχαιότητα.

Το κοινό πάνθεο: Όταν τα ιερά φίδια της Ελλάδας και της Αιγύπτου έγιναν ένα

Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ-Μπαντί (Mohamed Abdel-Badie), επικεφαλής του τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων του Συμβουλίου, διευκρίνισε ότι οι ταφικές στήλες που εντοπίστηκαν ανέρχονται σε περίπου είκοσι κομμάτια, όλα λαξευμένα σε ασβεστόλιθο και, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, μοναδικής τεχνοτροπίας.

Είναι προσεκτικά λαξευμένες και απεικονίζουν την ανθρώπινη μορφή με ένα εκλεπτυσμένο καλλιτεχνικό ύφος, ενώ οι πλευρές και η πίσω όψη τους φέρουν εγχάρακτα θρησκευτικά σύμβολα και θεότητες:

Τον γρύπα, τον Αγαθοδαίμονα και την Ίσιδα-Θερμούθιδα, μεταξύ άλλων.

Πρόκειται για ένα εικονογραφικό ρεπερτόριο το οποίο, σύμφωνα με τον Αμπντέλ-Μπαντί, αντανακλά ένα αξιοσημείωτο πολιτισμικό σταυροδρόμι ανάμεσα στην αιγυπτιακή θρησκευτική παράδοση και τις ελληνορωμαϊκές επιρροές, ενώ παράλληλα υποδεικνύει την υψηλή κοινωνική στάθμη όσων είχαν ταφεί κάτω από αυτές τις στήλες.

Αξίζει να σταθούμε σε αυτή τη μείξη των πανθέων, καθώς δεν αποτελεί μεμονωμένο χαρακτηριστικό.

Ο Αγαθοδαίμων, το ευεργετικό φίδι της ελληνικής παράδοσης που συνδέεται με την καλή τύχη, συνυπάρχει σε αυτά τα κομμάτια με την Ίσιδα-Θερμούθιδα, μια συγχώνευση της αιγυπτιακής θεάς Ίσιδας με τη Ρενενουτέτ (Renenutet), τη θεότητα του θερισμού που αναπαρίσταται ως κόμπρα, την οποία ο ελληνιστικός κόσμος τελικά εξομοίωσε με τον Αγαθοδαίμονα ακριβώς λόγω της οφιοειδούς μορφής της.

Ο γρύπας, ένα υβριδικό πλάσμα μεσοποταμιακής και μεταγενέστερα ελληνικής προέλευσης, συμπληρώνει ένα ρεπερτόριο που θα μπορούσε να έχει προκύψει μόνο σε ένα πλαίσιο όπως αυτό της πτολεμαϊκής και ρωμαϊκής Αιγύπτου, όταν οι αιώνες επαφής με τον ελληνικό πληθυσμό άφησαν βαθύ αποτύπωμα στα ταφικά τελετουργικά του δέλτα.

Η αποστολή ακόμη, έφερε στο φως μια μεγάλη και ετερόκλητη συλλογή από κεραμικά θυμιατήρια και διακοσμημένα λυχνάρια, σε πολλά διαφορετικά σχήματα, μαζί με ανθρωπόμορφες σαρκοφάγους από βαρελόσχημα κεραμικά και αρκετά ταφικά φυλαχτά.

Ο Αμπντέλ-Μπαντί υποστηρίζει ότι αυτά τα ευρήματα καθιστούν εφικτή την αναπαράσταση, με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, των τελετουργιών και των συμβολισμών που σχετίζονται με τις ταφικές πρακτικές σε διαφορετικές περιόδους.

Το φαινόμενο αντανακλά μια συνέχεια που τοποθετεί το Τελ ελ-Ντέιρ σε ένα χρονολογικό τόξο το οποίο ξεκινά από την Ύστερη Περίοδο και εκτείνεται έως το τέλος της ρωμαϊκής εποχής.

Αυτή η συνέχεια, σύμφωνα με τον επικεφαλής του τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, μετατρέπει την τοποθεσία σε ένα ζωντανό αρχαιολογικό αρχείο των κοινωνικών, θρησκευτικών και ταφικών μετασχηματισμών που υπέστη το Δέλτα του Νείλου στο πέρασμα των αιώνων.

Το ίδιο το Τελ ελ-Ντέιρ έχει ήδη ένα ιστορικό ανακαλύψεων που υποστηρίζει αυτή την ερμηνεία.

Οι συστηματικές ανασκαφές στην περιοχή ξεκίνησαν εκ νέου το 2007 και, έκτοτε, έχουν φέρει στο φως χιλιάδες κομμάτια που συνδέονται κυρίως με την 26η Δυναστεία –την τελευταία βασιλική οικογένεια αιγυπτιακής προέλευσης πριν από την περσική κατάκτηση του 525 π.Χ.– καθώς και πτολεμαϊκούς τάφους με περισσότερες από εξήντα ταφές και δεκάδες φύλλα χρυσού που απεικονίζουν την Ίσιδα, την Μπαστέτ ή τον Ώρο με τη μορφή γερακιού.

Ορισμένες από τις ασβεστολιθικές σαρκοφάγους με ανθρώπινα πρόσωπα που εντοπίστηκαν σε παλαιότερες ανασκαφικές περιόδους φυλάσσονται σήμερα στο Αιγυπτιακό Μουσείο του Καΐρου, ενώ άλλα κομμάτια προορίζονται να εκτεθούν στο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μουσείο (Grand Egyptian Museum) της Γκίζας.

Ο όγκος των ευρημάτων, καθώς και η ποικιλία των στυλ και των περιόδων που συνυπάρχουν κάτω από το ίδιο έδαφος, είναι που οδηγεί τους αξιωματούχους του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων να περιγράφουν το Τελ ελ-Ντέιρ όχι ως μια απλή νεκρόπολη, αλλά ως ένα νεκρικό κέντρο με όλη τη σημασία του όρου:

Έναν χώρο όπου διαδοχικές γενιές, αρχικά υπό την τελευταία γηγενή δυναστεία και αργότερα υπό την πτολεμαϊκή και ρωμαϊκή κυριαρχία, άφησαν στοιχεία για τις πεποιθήσεις τους, την κοινωνική τους θέση και τη σχέση τους με το ιερό.

Η αιγυπτιακή αποστολή συνεχίζει το έργο της στην τοποθεσία, και το Ανώτατο Συμβούλιο Αρχαιοτήτων δεν έχει ακόμη διευκρινίσει πόσες ακόμη ανασκαφικές περιόδους θα χρειαστούν μέχρι να ολοκληρωθεί η μελέτη μιας περιοχής που, αιώνα με τον αιώνα, συνεχίζει να αποδίδει νέα τέχνεργα.