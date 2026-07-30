Οψιδιανός από ελληνικό νησί ανακαλύφθηκε σε ορεινό οικισμό 5.000 ετών στα βάθη της Ανατολίας

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Τα δίκτυα του προϊστορικού εμπορίου φαίνεται πως ήταν πολύ πιο εκτεταμένα και πολύπλοκα από ό,τι φανταζόμασταν μέχρι σήμερα.

Μια νέα, αναπάντεχη αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα για τις επαφές ανάμεσα στο Αιγαίο και τα βάθη της Ασίας. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα σπάνιο υλικό που ταξίδεψε εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τη θάλασσα και μέσα από δύσβατα βουνά.

Αρχαιολόγοι που πραγματοποιούν ανασκαφές στο Τσαλτιλάρ Χογιούκ (Çaltılar Höyük) στη νοτιοδυτική Τουρκία έφεραν στο φως λίθινα εργαλεία από οψιδιανό που προέρχεται από το ελληνικό νησί της Μήλου, αποκαλύπτοντας ότι τα δίκτυα ανταλλαγών του Αιγαίου εκτείνονταν βαθιά στο εσωτερικό της Ανατολίας κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Τα τέχνεργα εντοπίστηκαν σε ένα οικιστικό στρώμα που χρονολογείται γύρω στο 2400 π.Χ. Η τοποθεσία τους είναι εντυπωσιακή: το Τσαλτιλάρ Χογιούκ βρίσκεται σε υψόμετρο 1.287 μέτρων στην περιοχή Σεϊντικεμέρ (Seydikemer) της Μούγλας, περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά από τη σύγχρονη ακτογραμμή.

Παράλληλα με τον οψιδιανό της Μήλου, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα θραύσμα από κυκλαδικό «τηγανόσχημο σκεύος», ένα αντίβαρο σε σχήμα καρουλιού που σχετίζεται με το δυτικό Αιγαίο, καθώς και εργαλεία κατασκευασμένα από οψιδιανό της Κεντρικής Ανατολίας.

Μαζί, τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι ο ορεινός οικισμός δεχόταν υλικά και αντικείμενα και από τις δύο πλευρές της Ανατολίας — καθώς και από την άλλη πλευρά της θάλασσας.

Ηφαιστειακό γυαλί που ταξίδεψε από τις Κυκλάδες

Ο οψιδιανός είναι ένα φυσικό ηφαιστειακό γυαλί που μπορεί να διαμορφωθεί σε εξαιρετικά κοφτερές λεπίδες, ξέστρα και άλλα εργαλεία κοπής.

Επειδή οι πηγές οψιδιανού έχουν ξεχωριστά χημικά αποτυπώματα, οι αρχαιολόγοι μπορούν συχνά να προσδιορίσουν την προέλευση της πρώτης ύλης ενός τεχνουργήματος.

Η Μήλος, που βρίσκεται στις Κυκλάδες, αποτελούσε μια από τις σημαντικότερες πηγές οψιδιανού στο προϊστορικό Αιγαίο.

Για να φτάσει το υλικό στο Τσαλτιλάρ, θα έπρεπε να διασχίσει το Αιγαίο ή τις ακτές της ανατολικής Μεσογείου προτού ταξιδέψει μέσα από τη νοτιοδυτική Ανατολία.

«Εντοπίσαμε τέχνεργα λαξευμένου λίθου κατασκευασμένα από οψιδιανό της Μήλου», δήλωσε στο Πρακτορείο Anadolu η διευθύντρια της ανασκαφής, Καθηγήτρια Δρ. Αϊσεγκιούλ Αϊκούρτ (Ayşegül Aykurt), τονίζοντας ότι η ανακάλυψη αυτή αποδεικνύει τις υπερπόντιες διασυνδέσεις του οικισμού.

Τα ευρήματα δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι οι κάτοικοι του Τσαλτιλάρ ταξίδεψαν με πλεούμενα απευθείας στη Μήλο.

Αντίθετα, ο οψιδιανός ενδέχεται να πέρασε μέσα από διάφορες παράκτιες και εσωτερικές κοινότητες προτού φτάσει στον οικισμό.

Ακόμα κι έτσι, όμως, η παρουσία του επιβεβαιώνει ότι το Τσαλτιλάρ συμμετείχε σε ένα δίκτυο ανταλλαγών μεγάλων αποστάσεων.

Ένας ορεινός οικισμός με «πύλη» στον κόσμο τον ποταμό Ξάνθο

Το Τσαλτιλάρ Χογιούκ βρίσκεται στα ανώτερα τμήματα του συστήματος του ποταμού Εσέν, ο οποίος στην αρχαιότητα ήταν γνωστός ως ποταμός Ξάνθος. Η Αϊκούρτ πιστεύει ότι η κοιλάδα του ποταμού ενδέχεται να αποτελούσε έναν φυσικό διάδρομο που συνέδεε τα υψίπεδα με την ακτή της Μεσογείου.

Αυτή η τοποθεσία θα μπορούσε να επιτρέψει στο Τσαλτιλάρ να λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός ανάμεσα στις παράκτιες κοινότητες, τα νησιά του Αιγαίου και την ενδοχώρα της Ανατολίας.

Η ταυτόχρονη παρουσία οψιδιανού από τη Μήλο και την Κεντρική Ανατολία είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή τα δύο υλικά έφτασαν στον οικισμό από διαφορετικές κατευθύνσεις.

Παλαιότερες αρχαιολογικές έρευνες επιφανείας είχαν ήδη υποδηλώσει ότι το Τσαλτιλάρ ήταν κάτι περισσότερο από ένας μικρός, εποχικός αγροτικός ή κτηνοτροφικός οικισμός.

Παρά την τοποθεσία του σε μεγάλο υψόμετρο, ο τύμβος συνδεόταν με αρκετές περιοχές της Ανατολίας και του Αιγαίου, ιδιαίτερα κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού και την Ύστερη Εποχή του Σιδήρου.

Η έρευνα δείχνει ότι η τοποθεσία κατοικούνταν τουλάχιστον από την τέταρτη χιλιετία π.Χ. έως περίπου τα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ.

Οι ανασκαφές υπό την καθοδήγηση της Αϊκούρτ ξεκίνησαν το 2021, μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο.

Το έργο υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Χατζέτεπε (Hacettepe University), την Τουρκική Ιστορική Εταιρεία και τις τοπικές αρχές υπό το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας.

Οι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει οκτώ οικιστικά στρώματα που χρονολογούνται περίπου μεταξύ 3100 και 2400 π.Χ.

Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η παλαιότερη κοινότητα ζούσε στην γύρω πεδιάδα πριν από περίπου 5.300 χρόνια.

Αργότερα, ο οικισμός μεταφέρθηκε πάνω στον λόφο, πιθανώς αφότου η γειτονική, ελώδης έκταση άρχισε να αποξηραίνεται.

Η ευρύτερη στρωματογραφική αλληλουχία της τοποθεσίας εκτείνεται από την Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο, διαμέσου της Πρώιμης, Μέσης και Ύστερης Εποχής του Χαλκού, έως και την Αρχαϊκή περίοδο.

Αυτή η ασυνήθιστα μακρά στρωματογραφία είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, επειδή οι ανασκαμμένοι προϊστορικοί οικιστικοί λόφοι παραμένουν σχετικά σπάνιοι στη νοτιοδυτική Ανατολία.

Οψιδιανός από τη Μήλο σε άλλες τοποθεσίες της δυτικής Ανατολίας

Το Τσαλτιλάρ Χογιούκ δεν ήταν ο μοναδικός οικισμός στη δυτική Ανατολία που δεχόταν οψιδιανό από τη Μήλο.

Τα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι το υλικό κυκλοφορούσε ευρέως κατά μήκος των ακτών του Αιγαίου και μέσω των κοιλάδων των ποταμών που συνέδεαν τους παράκτιους οικισμούς με το εσωτερικό.

Στο Μπακλά Τεπέ (Bakla Tepe) και το Λιμάν Τεπέ (Liman Tepe) στην περιοχή της Σμύρνης, οι ερευνητές εντόπισαν οψιδιανό της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού που προερχόταν τόσο από τη Μήλο όσο και από την Κεντρική Ανατολία.

Οι μελέτες υποδηλώνουν ότι αυτά τα υλικά πιθανότατα αναδιανέμονταν μέσω ενδιάμεσων σταθμών που λειτουργούσαν στο πλαίσιο οργανωμένων δικτύων ανταλλαγής.

Στο Μπακλά Τεπέ εντοπίστηκε μάλιστα μια θέση κατεργασίας οψιδιανού, η οποία περιείχε πυρήνες, φολίδες και λεπίδες κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από υλικό της Μήλου. Στο Λιμάν Τεπέ, η κατασκευή των εργαλείων οψιδιανού γινόταν σε κτίρια που συνδύαζαν οικιακές δραστηριότητες και εργαστήρια.

Οψιδιανός από τη Μήλο έχει επίσης καταγραφεί στη Μίλητο και στο Τσουκουρίτσι Χογιούκ (Çukuriçi Höyük) κοντά στην Έφεσο κατά την Ύστερη Χαλκολιθική περίοδο.

Στην Αφροδισιάδα, ο οψιδιανός της Μήλου ήταν πιο έντονα παρών κατά την Ύστερη Χαλκολιθική, ενώ ο οψιδιανός από την Κεντρική Ανατολία έγινε όλο και πιο κοινός κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Αυτές οι τοποθεσίες δείχνουν ότι οι κοινότητες της δυτικής Ανατολίας ήταν ήδη ενταγμένες σε δίκτυα που συνέδεαν τις Κυκλάδες, την ακτή του Αιγαίου και την ενδοχώρα της Ανατολίας.

Το Τσαλτιλάρ ξεχωρίζει, ωστόσο, λόγω του υψομέτρου του και της σημαντικής απόστασής του από τη θάλασσα.

Μια ασυνήθιστη κατασκευή χτισμένη με ταφικούς πίθους

Η ανασκαφή έφερε επίσης στο φως στοιχεία από πολύ μεταγενέστερες περιόδους.

Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν μια κατασκευή της Αρχαϊκής περιόδου, στα λίθινα θεμέλια της οποίας είχαν ενσωματωθεί θραύσματα από ταφικούς πίθους της Ύστερης Εποχής του Χαλκού — μεγάλα κεραμικά αγγεία που αρχικά χρησιμοποιούνταν για ενταφιασμούς.

Σύμφωνα με την Αϊκούρτ, καμία παρόμοια κατασκευή που να χρησιμοποιεί σπασμένους ταφικούς πίθους δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής πουθενά αλλού στην Ανατολία.

Στο Τσαλτιλάρ έχουν επίσης βρεθεί κεραμικά που σχετίζονται με τη Λυκία, την Καρία, τη Λυδία και την Ιωνία.

Η ποικιλομορφία τους ενισχύει την εικόνα μιας ορεινής κοινότητας που ήταν συνδεδεμένη με πολλές πολιτισμικές περιοχές, παρά ενός απομονωμένου αγροτικού οικισμού.

Ο οψιδιανός της Μήλου παρέχει πλέον μερικές από τις πιο ξεκάθαρες αποδείξεις για αυτές τις διασυνδέσεις.

Πριν από περισσότερες από τέσσερις χιλιετίες, το ηφαιστειακό γυαλί που εξορύχθηκε σε ένα νησί των Κυκλάδων ταξίδεψε σε όλη τη θάλασσα, εισήλθε στη νοτιοδυτική Ανατολία και τελικά έφτασε σε έναν οικισμό ψηλά πάνω από την ακτή της Μεσογείου — τοποθετώντας το Τσαλτιλάρ Χογιούκ απευθείας μέσα στις οδούς εμπορίου και επικοινωνίας του προϊστορικού Αιγαίου.