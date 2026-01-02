Δέος για τη νέα ανακάλυψη σε αρχαία ελληνική πόλη – Ήρθε στο φως κεφάλι αγάλματος του Ερμή 1.800 ετών

Τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αναδεικνύει η περίτεχνα φιλοτεχνημένη μαρμάρινη κεφαλή γλυπτού του Ερμή που ανακαλύφθηκε στην Αρχαία Πόλη της Λαοδικείας, που βρίσκεται κοντά στο σημερινό Ντενιζλί, στη νοτιοδυτική Τουρκία.

Η αξιοσημείωτη αρχαιολογική ανακάλυψη ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια ανασκαφών, που έγιναν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, στα συγκροτήματα του Βουλευτηρίου και του Πρυτανείου.

Η κεφαλή του γλυπτού βρέθηκε στον ανατολικό διάδρομο εισόδου του Βουλευτηρίου και είναι λαξευμένη από υψηλής ποιότητας λευκό μάρμαρο Δοκιμείου (σημερινό İscehisar), ένα υλικό περιζήτητο στην αρχαιότητα για την καθαρότητα και την ανθεκτικότητά του.

Η προκαταρκτική ανάλυση χρονολογεί το έργο στα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ. Τα λεπτά χαρακτηριστικά του προσώπου, η προσεκτική απόδοση των ματιών και της ίριδας, καθώς και οι κομψές μπούκλες των μαλλιών -στεφανωμένες με το εμβληματικό μοτίβο των φτερών- αντανακλούν την υφολογική κληρονομιά του φημισμένου κλασικού γλύπτη Πραξιτέλη. Οι ειδικοί αναγνωρίζουν το κομμάτι ως ένα εξαιρετικό δείγμα του τύπου «Ερμής της Άνδρου», μιας γλυπτικής παράδοσης που θαυμάστηκε σε όλο τον μεσογειακό κόσμο για την ισορροπία, τον νατουραλισμό και τη χάρη της.

Ένα παράθυρο στην ευημερία και την πολιτιστική ταυτότητα της Λαοδικείας

Η ανακάλυψη αναδεικνύει την οικονομική ισχύ και την εκλεπτυσμένη αισθητική που χαρακτήριζαν τη Λαοδίκεια στην αρχαιότητα. Τοποθετημένη στο σταυροδρόμι μεγάλων εμπορικών οδών στην κοιλάδα του Λύκου, η πόλη άκμασε ως κόμβος παραγωγής υφασμάτων, γεωργίας και εμπορίου. Ο πλούτος της χρηματοδότησε φιλόδοξα δημόσια έργα -μνημειώδη θέατρα, κιονοστοιχίες, ναούς και διοικητικά κτίρια— αποδεικνύοντας τόσο την πολιτική της επιρροή όσο και τις πολιτιστικές της φιλοδοξίες. Ευρήματα όπως το γλυπτό του Ερμή τεκμηριώνουν πώς αυτή η ευημερία μεταφράστηκε σε προστασία των τεχνών, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Λαοδικείας ως ενός δυναμικού αστικού κέντρου στον ρωμαϊκό κόσμο.

Πέρα από την οικονομική της σημασία, η Λαοδίκεια φέρει βαθύ ιστορικό και πολιτιστικό αντίκτυπο. Η πόλη ήταν μία από τις Επτά Εκκλησίες της Ασίας που αναφέρονται στην πρώιμη χριστιανική παράδοση, ωστόσο διατήρησε ισχυρούς δεσμούς με την κλασική θρησκεία και φιλοσοφία. Δημόσια κτίρια όπως το Βουλευτήριο και το Πρυτανείο δεν ήταν μόνο διοικητικοί χώροι, αλλά και σύμβολα πολιτικής υπερηφάνειας, όπου η τέχνη και η αρχιτεκτονική επικοινωνούσαν την ταυτότητα και τις αξίες της κοινότητας.

Ο διαχρονικός συμβολισμός του Ερμή

Στην αρχαία ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία, ο Ερμής -γνωστός ως Mercury στη λατινική παράδοση- ήταν ο αγγελιαφόρος των θεών και προστάτης των ταξιδιωτών, του εμπορίου, της ευγλωττίας και των μεταβάσεων. Η απεικόνισή του συχνά κοσμούσε χώρους που σχετίζονταν με την κίνηση, την επικοινωνία και τη δημόσια ζωή, γεγονός που καθιστά την παρουσία του σε ένα κτίριο συμβουλίου πόλης (Βουλευτήριο) τόσο ουσιαστική όσο και απόλυτα ταιριαστή με το περιβάλλον.

Η εικονογραφία που συναντάμε στο γλυπτό της Λαοδικείας -νεανικά χαρακτηριστικά, δυναμική κόμη και μικρά φτερά- ενσαρκώνει τις ιδιότητες του Ερμή: την ταχύτητα, την ευφυΐα και τη διαμεσολάβηση. Τέτοια έργα τέχνης δεν είχαν απλώς διακοσμητικό χαρακτήρα, αλλά μετέφεραν συμβολικά μηνύματα για την ευημερία, τη διπλωματία και την ομαλή ροή των δημόσιων υποθέσεων.

Συντήρηση και μελλοντική έρευνα

Μετά την ανακάλυψη, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες συντήρησης και τεκμηρίωσης, ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η μακροπρόθεσμη προστασία του ευρήματος καθώς και του αρχιτεκτονικού του πλαισίου. Οι ανασκαφές στη Λαοδίκεια συνεχίζονται αδιάκοπα στο πλαίσιο του έργου «Κληρονομιά για το Μέλλον», το οποίο θέτει ως προτεραιότητα τη βιώσιμη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υπεύθυνη κοινοποίηση της αρχαιολογικής γνώσης στο κοινό.

Η κεφαλή του Ερμή αποτελεί ένα σημαντικό επιστημονικό κέρδος, εμπλουτίζοντας την κατανόησή μας για την καλλιτεχνική παραγωγή στη ρωμαϊκή Ανατολία και επιβεβαιώνοντας τη θέση της Λαοδικείας ανάμεσα στις πιο πολιτιστικά εκφραστικές πόλεις της περιοχής. Καθώς η συνεχιζόμενη έρευνα αποκαλύπτει περαιτέρω συνδέσεις μεταξύ τέχνης, οικονομίας και πολιτικής ταυτότητας, η Λαοδίκεια αποδεικνύει για άλλη μια φορά πώς η κομψότητα της αρχαίας δεξιοτεχνίας μπορεί να φωτίσει τις ιστορίες του παρελθόντος — και να τις φέρει με χάρη στο παρόν.