Αγρίνιο: Οδύνη στον τόπο καταγωγής του 27χρονου πυροσβέστη που άφησε την τελευταία του πνοή στο Γύθειο

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Οδύνη επικρατεί στο Αγρίνιο, από όπου καταγόταν ο 27χρονος πυροσβέστης που πέθανε στο Γύθειο.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr, o 27χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο, έχασε τη ζωή του ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η μάχη με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού, από παθολογικά αίτια.

Ο αξιωματικός ήταν από το Αγρίνιο, με τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του να προκαλεί απέραντη θλίψη στην οικογένειά του, την τοπική κοινωνία αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα. Είναι γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο, το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος αξιωματικός εντοπίστηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του, και εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση.

Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017

Ο 27χρονος πυροσβέστης είχε ακολουθήσει μια επιτυχημένη πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα. Είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα, ενώ από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.

Την απώλεια τριών συνολικά πυροσβεστών θρηνεί το Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος, δύο εξ αυτών στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Κρύα Βρύση στο Ρέθυμνο και ένας, ο 27χρονος αξιωματικός Κ. Λαιμοδέτης στην πυρκαγιά στο Γύθειο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο πυροσβέστη στο Γύθειο

Τη βαθιά της θλίψη εκφράζει με ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον θάνατο πυροσβέστη στο Γύθειο.

«Κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης, στον Αγερανό Γυθείου, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και εκτός της περιμέτρου της πυρκαγιάς, ένας πυροσβέστης. Αφού παρελήφθη από ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β. μεταφέρθηκε στο Γ.Ν. Σπάρτης και διαπιστώθηκε ο θάνατός του» αναφέρει η Πυροσβεστική.

«Η φυσική ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος, εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος συναδέλφου μας» καταλήγει.

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του»

«Το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου του αξιωματικού του Πυροσβεστικού σώματος, που βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη περιοχή του Αγερανού Λακωνίας», όπως ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, η διοικήτρια του νοσοκομείου Σπάρτης, Πετρούλα Τρουπή.

Σύμφωνα με την διοικήτρια, «όπως ενημερώθηκα η σορός δεν βρέθηκε μέσα στο μέτωπο της φωτιάς στον Αγερανό, ούτε φέρει εγκαύματα»