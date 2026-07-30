Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός εργάτης που έπεσε από μεγάλο ύψος – Ήταν πατέρας τριών παιδιών

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Εργατικό δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (29/7/26) στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης στη Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ένας 59χρονος εργάτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων στο κενό και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και διασωληνώθηκε. Εκεί οι γιατροί έδωσαν πραγματική μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως κατέληξε συνέπεια των σοβαρών τραυμάτων του.

Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι ο άτυχος εργάτης βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από κάποιο σημείο της στέγης.

0 59χρονος ήταν πατέρας τριών παιδιών με καταγωγή από την Αχαΐα και ήταν μέλος συνεργείου που εκτελούσε εργασίες στο χώρο.

Την προανάκριση ανέλαβε το ΑΤ Λαμίας προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο άτυχος εργάτης βρέθηκε στο κενό, χάνοντας τη ζωή του.