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Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός εργάτης που έπεσε από μεγάλο ύψος – Ήταν πατέρας τριών παιδιών

Εργατικό δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (29/7/26) στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης στη Λαμία, όπου ένας 59χρονος εργάτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων. Ο άτυχος εργάτης, πατέρας τριών παιδιών, πέθανε στο Νοσοκομείο Λαμίας παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Το ΑΤ Λαμίας έχει αναλάβει την προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του δυστυχήματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στη Λαμία: Ένας 59χρονος εργάτης κατέληξε στο νοσοκομείο, αφού έπεσε από ύψος 6 μέτρων στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης το απόγευμα της Τετάρτης (29/7/26).
  • Ο άτυχος εργάτης ήταν πατέρας τριών παιδιών με καταγωγή από την Αχαΐα και ήταν μέλος συνεργείου που εκτελούσε εργασίες στο χώρο.
  • Την προανάκριση ανέλαβε το ΑΤ Λαμίας προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 59χρονος βρέθηκε στο κενό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εργατικό δυστύχημα συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης (29/7/26) στο εργοτάξιο της Πανελλήνιας Έκθεσης στη Λαμία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaReport, ένας 59χρονος εργάτης έπεσε από ύψος 6 μέτρων στο κενό και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου και διασωληνώθηκε. Εκεί οι γιατροί έδωσαν πραγματική μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως κατέληξε συνέπεια των σοβαρών τραυμάτων του.

Από τα πρώτα στοιχεία φαίνεται ότι ο άτυχος εργάτης βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από κάποιο σημείο της στέγης.

0 59χρονος ήταν πατέρας τριών παιδιών με καταγωγή από την Αχαΐα και ήταν μέλος συνεργείου που εκτελούσε εργασίες στο χώρο.

Την προανάκριση ανέλαβε το ΑΤ Λαμίας προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες ο άτυχος εργάτης βρέθηκε στο κενό, χάνοντας τη ζωή του.

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