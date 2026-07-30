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ΑΝΤ1: Βασίλης Χιώτης και Άκης Παυλόπουλος στο τιμόνι του “Καλημέρα Ελλάδα”

Ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε ότι ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» για την επόμενη σεζόν. Οι δύο δημοσιογράφοι εντάσσονται στο δυναμικό του σταθμού, ενισχύοντας τη δημοσιογραφική του ομάδα, και φέρνουν την πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία τους στη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ANT1 ανακοίνωσε ότι ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος αναλαμβάνουν για την επόμενη σεζόν τα ηνία της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».
  • Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, ο ΑΝΤ1 υποδέχεται τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης.
  • Με πολυετή εμπειρία, δημοσιογραφική αξιοπιστία και βαθιά γνώση της επικαιρότητας, οι δύο δημοσιογράφοι ενώνουν τις δυνάμείς τους στον ΑΝΤ1, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

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Ο ANT1 ανακοίνωσε ότι ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος, αναλαμβάνουν για την επόμενη σεζόν τα ηνία της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα»

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1

Ο ΑΝΤ1, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της δημοσιογραφικής του ομάδας, υποδέχεται δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες και καταξιωμένες φωνές της ελληνικής ενημέρωσης, τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο, οι οποίοι εντάσσονται στο δυναμικό του και αναλαμβάνουν την παρουσίαση της ιστορικής ενημερωτικής εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο Βασίλης Χιώτης έχει διαγράψει μια μακρά και ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία στη δημοσιογραφία, έχοντας συνδέσει το όνομά του με το έγκυρο πολιτικό ρεπορτάζ. Με μεγάλη εμπειρία σε θέσεις υψηλής ευθύνης σε εφημερίδες, καθώς και σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς, αποτελεί έναν από τους πλέον καταξιωμένους δημοσιογράφους της χώρας. Η βαθιά γνώση του πολιτικού γίγνεσθαι και η αναλυτική του ματιά τον έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην πολιτική ενημέρωση.

Ο Άκης Παυλόπουλος συγκαταλέγεται στους πλέον έμπειρους δημοσιογράφους της γενιάς του, με σταθερή παρουσία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Έχει καλύψει όλες τις μεγάλες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών, διακρινόμενος για την αμεσότητα, την εγκυρότητα και τη συνέπεια. Η δημοσιογραφική του ματιά και η ικανότητά του να φωτίζει όλες τις πλευρές της επικαιρότητας αποτελούν διαχρονικά στοιχεία της επαγγελματικής του πορείας.

Με πολυετή εμπειρία, δημοσιογραφική αξιοπιστία και βαθιά γνώση της επικαιρότητας, ο Βασίλης Χιώτης και ο Άκης Παυλόπουλος ενώνουν τις δυνάμεις τους στον ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για τη μακροβιότερη καθημερινή ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης.

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