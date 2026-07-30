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Μπεν Άφλεκ: Κέρδισε 1 εκατ. δολάρια στο «Who Wants To Be A Millionaire»

Ο Μπεν Άφλεκ σημείωσε μια σπάνια τηλεοπτική επιτυχία κερδίζοντας 1 εκατομμύριο δολάρια στο τηλεπαιχνίδι «Who Wants To Be A Millionaire». Ο διάσημος ηθοποιός συμμετείχε σε ειδικό επεισόδιο με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, αξιοποιώντας την πλατφόρμα για να συγκεντρώσει χρήματα για έναν οργανισμό που υποστηρίζει.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μπεν Άφλεκ κατάφερε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Who Wants To Be A Millionaire».
  • Ο διάσημος ηθοποιός συμμετείχε στην εκπομπή σε ειδικό επεισόδιο με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.
  • Ο Άφλεκ διαγωνίστηκε με στόχο την ενίσχυση φιλανθρωπικού σκοπού, αξιοποιώντας τη δημοφιλή τηλεοπτική πλατφόρμα για να συγκεντρωθούν χρήματα για οργανισμό που υποστηρίζει.

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Μια σπάνια τηλεοπτική επιτυχία σημείωσε ο Μπεν Άφλεκ, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Who Wants To Be A Millionaire».

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Ο διάσημος ηθοποιός συμμετείχε στην εκπομπή σε ειδικό επεισόδιο με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και, με τις γνώσεις και τη στρατηγική του, έφτασε μέχρι την τελευταία ερώτηση, εξασφαλίζοντας το εντυπωσιακό χρηματικό ποσό.

Ο Άφλεκ δεν διαγωνίστηκε για προσωπικό όφελος, αλλά με στόχο την ενίσχυση φιλανθρωπικού σκοπού, αξιοποιώντας τη δημοφιλή τηλεοπτική πλατφόρμα για να συγκεντρωθούν χρήματα για οργανισμό που υποστηρίζει.

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