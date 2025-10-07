Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ: Συναντήθηκαν στο κόκκινο χαλί για πρώτη φορά μετά το διαζύγιο

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ συναντήθηκαν στην πρεμιέρα της ταινίας «Το φιλί της γυναίκας αράχνης» στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση μαζί μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους τον Ιανουάριο.

Η Λόπεζ και ο Άφλεκ ήταν φιλικοί μεταξύ τους, καθώς η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός φωτογραφήθηκε να του μιλάει στο κόκκινο χαλί και να χαμογελάει, ενώ εκείνος έσκυψε για να της μιλήσει στο αυτί.

Οι δύο σταρ πόζαραν μαζί για φωτογραφίες και σε κάποιο σημείο, ο Άφλεκ έβαλε το χέρι του στη μέση της Λόπεζ για να την βοηθήσει να περπατήσει στο κόκκινο χαλί.

Όπως αναφέρει το PageSix, η 56χρονη Λόπεζ φορούσε ένα εντυπωσιακό καφέ φόρεμα με λουλούδια και μαύρο επικάλυμμα που θύμιζε αράχνη, ενώ ο 53χρονος Άφλεκ, φορούσε ένα μπλε κοστούμι.

«Είναι εκπληκτική»

Η Λόπεζ πρωταγωνιστεί στο μιούζικαλ «Το φιλί της γυναίκας αράχνης» και είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός μαζί με τον Άφλεκ. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε σε συνέντευξή του στο «Extra» κατά την πρεμιέρα ότι η Λόπεζ είναι «εκπληκτική» στην ταινία.

«Από την αρχή της συμμετοχής της Τζένιφερ σε αυτό… ήταν αποφασισμένη να δώσει τον καλύτερό της εαυτό και το έκανε», είπε. «Δούλεψε πολύ σκληρά. Μπορείς να δεις όλα τα ταλέντα της, είναι κάποιος που μεγάλωσε βλέποντας κλασικά μιούζικαλ».

Exes Ben Affleck and Jennifer Lopez reunited on the carpet of the “Kiss Of The Spider Woman” New York screening. 📸: Getty pic.twitter.com/jSLlgxXzNH — Page Six (@PageSix) October 6, 2025

«Πραγματικά τα κάνει όλα σε αυτή την ταινία!», πρόσθεσε.

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα»

Από την μεριά της, η Τζένιφερ Λόπεζ απέδωσε τα εύσημα στον πρώην σύζυγό της για την πραγματοποίηση της ταινίας, σε συνέντευξή της στο «Today» τη Δευτέρα. «Αν δεν ήταν ο Μπεν, η ταινία δεν θα είχε γυριστεί, και θα του αποδίδω πάντα τα εύσημα για αυτό», είπε.

Η Λόπεζ είπε επίσης ότι η δημιουργία της ταινίας την βοήθησε να ξεπεράσει μια δύσκολη περίοδο στην προσωπική της ζωή. «Η ταινία αφορά την απόδραση από την πραγματικότητα. Αφορά το πώς οι ταινίες και η τέχνη μας σώζουν στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μας», είπε. «Και η συμμετοχή μου σε αυτό το έργο ήταν για μένα ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, που με βοήθησε να ξεπεράσω μια δύσκολη περίοδο στην προσωπική μου ζωή».