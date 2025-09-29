Τζένιφερ Λόπεζ για τον χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ: «Το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη – Με βοήθησε να ωριμάσω»

Enikos Newsroom

lifestyle

Τζένιφερ Λόπεζ για τον χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ: «Το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη – Με βοήθησε να ωριμάσω»
Φωτογραφία: AP

Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ , αποκαλύπτοντας ότι η εμπειρία, αν και ήταν επώδυνη, αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο θετικής αλλαγής στη ζωή της.

Τζένιφερ Λόπεζ: Η «καυτή» εμφάνιση σε συναυλία που μοίρασε… «εγκεφαλικά» – Βίντεο από την «πικάντικη» σκηνική παρουσία της

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «CBS News Sunday Morning» και στον Λι Κόουαν, η ηθοποιός και τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον χωρισμό της από τον Άφλεκ και την προσωπική ενδοσκόπηση που ακολούθησε ως «το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ».

«Επειδή με άλλαξε. Με βοήθησε να ωριμάσω με τον τρόπο που έπρεπε να το κάνω. Είμαι διαφορετικός άνθρωπος τώρα από ό,τι ήμουν πέρυσι», εξήγησε.


Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, τον ίδιο μήνα που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς η νέα ταινία της Λόπεζ «Kiss of the Spider Woman», στην οποία ο ‘Αφλεκ είναι εκτελεστικός παραγωγός.

«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που υποδυόμουν αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο χαρούμενη. Και μετά, όταν γύριζα στο σπίτι, τα πράγματα δεν ήταν καλά. Και σκεφτόμουν: ‘Πώς θα τα συμβιβάσω αυτά;’», συμπλήρωσε στην εκπομπή του CBS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 20 χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία ο ‘Αφλεκ και η Λόπεζ αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022 και ένα μήνα αργότερα, πραγματοποίησαν μία δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια με φίλους και συγγενείς. Δύο χρόνια αργότερα, η Λόπεζ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Η σταρ ανέφερε επίσης στην εκπομπή ότι η ταινία δεν θα είχε γίνει χωρίς τον πρώην σύζυγό της. «Θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό», είπε.


Σύμφωνα με το People, το «Kiss of the Spider Woman» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Οκτωβρίου από τη Lionsgate. Ο Μπιλ Κόντον υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο των Τέρενς Μακνάλι, Τζον Κάντερ και Φρεντ Εμπ.

Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Ντιέγκο Λούνα, Tonatiuh, Τόνι Ντοβολάνι και Εντουάρντο Ράμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε μέτρια επίπεδα οι δαπάνες για την Υγεία στην Ευρώπη

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο για επιλόχειο κατάθλιψη: «Ένιωθα μόνη κι ας με περιέβαλλε αγάπη» – Η συγκινητική ανάρτησ...

Eυρωπαϊκό ηλεκτρονικό εμπόριο: Αυξήθηκε ο συνολικός κύκλος εργασιών – Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Έτσι θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τι ισχύει για τα ταξί

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την ερωτική σας συμβατότητα

Τι σημαίνει η φράση «προς άγραν» και από πού προέρχεται
περισσότερα
09:24 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Μανώλης Μητσιάς: Θέλω να κλείσω την καριέρα μου όρθιος, όχι να με λυπούνται – Η σύζυγός μου απαντούσε σε γράμματα θαυμαστριών

Ο Μανώλης Μητσιάς μίλησε στην κάμερα του Happy Day στον ALPHA και αναφέρθηκε στην καριέρα του,...
02:25 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Λίνα Νικολακοπούλου για Χάρις Αλεξίου: «Μιλάμε για ένα πρόσωπο με μια χροιά φωνής και ένα αίσθημα που δεν χορταίνεις να το ακούς»

Η Λίνα Νικολακοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» και στη δημοσιογράφο Ελ...
02:10 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Μπούτσικος για την σειρά «Το παιδί»: «Η μεγαλύτερη μου ανησυχία ήταν να μην θεωρηθεί ότι κοροϊδεύουμε το θέμα»

Ο Βασίλης Μπούτσικος, που πρωταγωνιστεί στη σειρά της ΕΡΤ «Το παιδί», μίλησε στην κάμερα της ε...
01:55 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Γιάννης Στάνκογλου: «Η συμπεριφορά τους έχει αλλάξει λόγω επιτυχίας και κάνουν δύσκολη τη ζωή συναδέλφων, σκηνοθετών, τεχνικών»

Με αφορμή την είσοδό του στη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Grand Hotel», ο Γιάννης Στάνκογλου...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης