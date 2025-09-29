Τζένιφερ Λόπεζ για τον χωρισμό της με τον Μπεν Άφλεκ: «Το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη – Με βοήθησε να ωριμάσω»

Η Τζένιφερ Λόπεζ μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιό της από τον Μπεν Άφλεκ , αποκαλύπτοντας ότι η εμπειρία, αν και ήταν επώδυνη, αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο θετικής αλλαγής στη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στην εκπομπή «CBS News Sunday Morning» και στον Λι Κόουαν, η ηθοποιός και τραγουδίστρια χαρακτήρισε τον χωρισμό της από τον Άφλεκ και την προσωπική ενδοσκόπηση που ακολούθησε ως «το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ».

«Επειδή με άλλαξε. Με βοήθησε να ωριμάσω με τον τρόπο που έπρεπε να το κάνω. Είμαι διαφορετικός άνθρωπος τώρα από ό,τι ήμουν πέρυσι», εξήγησε.

Divorce has been good to Jennifer Lopez, according to Jennifer Lopez. On Sunday, the singer appeared on CBS News’ Sunday Mornings, where she sat down to discuss her upcoming role in ‘Kiss of the Spider Woman’ and her divorce from Ben Affleck. https://t.co/ctAMuyTZW7 — New York Magazine (@NYMag) September 28, 2025



Το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, τον ίδιο μήνα που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς η νέα ταινία της Λόπεζ «Kiss of the Spider Woman», στην οποία ο ‘Αφλεκ είναι εκτελεστικός παραγωγός.

«Ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίοδος. Κάθε στιγμή στο πλατό, κάθε στιγμή που υποδυόμουν αυτόν τον ρόλο, ήμουν τόσο χαρούμενη. Και μετά, όταν γύριζα στο σπίτι, τα πράγματα δεν ήταν καλά. Και σκεφτόμουν: ‘Πώς θα τα συμβιβάσω αυτά;’», συμπλήρωσε στην εκπομπή του CBS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι 20 χρόνια μετά την πρώτη τους γνωριμία ο ‘Αφλεκ και η Λόπεζ αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Παντρεύτηκαν στο Λας Βέγκας τον Ιούλιο του 2022 και ένα μήνα αργότερα, πραγματοποίησαν μία δεύτερη τελετή στην Τζόρτζια με φίλους και συγγενείς. Δύο χρόνια αργότερα, η Λόπεζ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενη «αγεφύρωτες διαφορές».

Η σταρ ανέφερε επίσης στην εκπομπή ότι η ταινία δεν θα είχε γίνει χωρίς τον πρώην σύζυγό της. «Θα του το αναγνωρίζω πάντα αυτό», είπε.

Jennifer Lopez talks with Lee Cowan about playing a screen goddess in the film adaptation of the Broadway musical “Kiss of the Spider Woman.” She also discusses her love of movie musicals, and her long road from the Bronx to Hollywood. https://t.co/xTFeOO1giK pic.twitter.com/gfnVLs4fi6 — CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) September 28, 2025



Σύμφωνα με το People, το «Kiss of the Spider Woman» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 10 Οκτωβρίου από τη Lionsgate. Ο Μπιλ Κόντον υπογράφει τόσο το σενάριο όσο και τη σκηνοθεσία της ταινίας η οποία είναι βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο των Τέρενς Μακνάλι, Τζον Κάντερ και Φρεντ Εμπ.

Το καστ συμπληρώνουν μεταξύ άλλων οι Ντιέγκο Λούνα, Tonatiuh, Τόνι Ντοβολάνι και Εντουάρντο Ράμος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ