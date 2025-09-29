Το «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη και του Τάιλερ Μακμπέθ – Εισοδήματα άνω των 1,7 εκατ. δολ. και ακίνητα σε Ελλάδα και ΗΠΑ

Ο Στέφανος Κασσελάκης δηλώνει εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ύψους 1.678.594 δολ. αλλά από ακίνητα ύψους 71.367,48 δολ., όπως προκύπτει για το φορολογικό έτος 2023, σύμφωνα με το «πόθεν έσχες» που κατατέθηκε.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας δηλώνει καταθέσεις ύψους 26.793,27 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα αλλά και 5.494,80 δολαρίων στην JP Morgan, ενώ φέρεται ως κάτοχος 3 ακινήτων: ενός διαμερίσματος στην Αθήνα 105 τ.μ., της οικίας των Σπετσών, αλλά και ενός ακινήτου στις ΗΠΑ, 358 τ.μ. συνολικά, το οποίο απέκτησε το 2022.

Ο Στέφανος Κασσελάκης διαθέτει επίσης ένα επιβατικό ΙΧ 4.700 κυβικών, ενώ εμφανίζεται ως εταίρος στην OSIOS LLC από το 2017 με ποσοστό 100%, όπως και στην εταιρία PURE VITA, στην περιοχή των Σπετσών.

Ως προς τις δανειακές υποχρεώσεις του, αυτές ανέρχονται σε 1.567.127,26 δολάρια ΗΠΑ στην Cross Country Mortagage, αλλά και 74.126,05 δολάρια ΗΠΑ στην Miami Automotive Rental Inc.

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση Πόθεν Έσχες του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο ίδιος δεν διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία, ενώ εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις λόγω φοιτητικού δανείου στις ΗΠΑ.

Για το φορολογικό έτος 2022 η αρχική δήλωση «πόθεν έσχες» του Στέφανου Κασσελάκη εμφάνιζε έσοδα 1.678.594,00 δολάρια από μισθωτές υπηρεσίες, αλλά και 70.417 δολάρια από εκμίσθωση ακινήτου, κατοχή 3 ακινήτων (Αθήνα, Σπέτσες και ΗΠΑ), όπως και συμμετοχή στις εταιρίες OSIOS LLC και PURA VITA.

Όσον αφορά στις δανειακές υποχρεώσεις, αυτές αφορούσαν δάνειο 1.577.467, 15 από την Cross Country Mortgage ως υποθήκη για αγορά ακινήτου, αλλά και 78.926, 05 από την Miami Automotive Retail Inc για την αγορά αυτοκινήτου, αλλά και δύο ακόμη πολύ μικρότερα δάνεια (όπως λχ. χρήση πιστωτικής κάρτας).

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Στέφανου Κασσελάκη για το οικονομικό έτος 2023

Δείτε εδώ το Πόθεν Έσχες του Τάιλερ Μακμπέθ για το οικονομικό έτος 2023