Νεπάλ: Κορίτσι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε αρχαία τελετή – Θα αποχωριστεί τους γονείς της για να αναλάβει τον ρόλο της Κουμάρι

Στην καρδιά του Κατμαντού, πρωτεύουσα του Νεπάλ, ένα μικρό κορίτσι μόλις 2 ετών και 6 μηνών ανακηρύχθηκε η νέα «ζωντανή θεά» Κουμάρι, συνεχίζοντας μια αρχαία και μοναδική παράδοση του Νεπάλ που συνδέει τη θρησκευτική πίστη με την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας.

Η Aryatara Shakya θα αναλάβει τον τίτλο της πριγκίπισσας Κουμάρι, διαδεχόμενη την Trishna Shakya, η οποία υπηρέτησε μέχρι την εφηβεία της, σύμφωνα με το παραδοσιακό όριο ηλικίας για την ολοκλήρωση της θητείας μιας «ζωντανής θεάς».

Η τελετή στέψης της Aryatara πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, με την μικρή να εμφανίζεται σε χαρακτηριστικές εικόνες με έντονο μαύρο μολύβι στα μάτια και κόκκινο φόρεμα, όπως απαιτεί η παράδοση. Η επίσημη εγκατάστασή της στο ιστορικό Ghar Kumari θα γίνει την Τρίτη.



Η Κουμάρι θεωρείται ζωντανή ενσάρκωση της ινδουιστικής θεάς Taleju και η επιλογή της γίνεται μέσα από αυστηρή διαδικασία που βασίζεται σε αρχαία ταντρικά κριτήρια και αστρολογικές αξιολογήσεις. Η παράδοση της Κουμάρι Devi, που παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη εκτός Νεπάλ, πιστεύεται ότι φέρνει τύχη και ευημερία σε όσους την αντικρίζουν, ενώ λατρεύεται τόσο από Ινδουιστές όσο και από Βουδιστές και η λέξη «Κουμάρι» σημαίνει «παρθένα».

Για να θεωρηθεί κατάλληλη, η Κουμάρι δεν θα πρέπει να έχει μπει στην εφηβεία, καθώς καθώς όταν αρχίζει η πρώτη της εμμηνόρροια, πιστεύεται ότι η θεότητα εγκαταλείπει το σώμα της.

Η μικρή θα υποβληθεί επίσης σε «Δοκιμασία Θάρρους», όπου θα εκτεθεί σε θυσιασμένα βουβάλια και χορευτές που φορούν μάσκες μέσα στο αίμα. Αν δείξει οποιοδήποτε σημάδι φόβου, δεν θεωρείται άξια να ενσαρκώσει τη θεά Taleju.

Αφού επιλεγεί, θα φύγει από το σπίτι των γονιών της και θα μεταφερθεί στο Ghar Kumari, ένα παλιό παλάτι χωρίς σύγχρονες ανέσεις, όπου οι γονείς μπορούν να τη δουν μόνο σε περίπου 13 ειδικές εκδηλώσεις ετησίως.

Μέχρι πρόσφατα, οι Κουμάρι δεν είχαν πρόσβαση στην εκπαίδευση και στο διαδίκτυο, περνώντας τις μέρες τους σε έναν χώρο φωτισμένο μόνο με κεριά και λάμπες. Έπειτα από πιέσεις ακτιβιστών για τα δικαιώματα των παιδιών, οι Κουμάρι πλέον έχουν προσωπικό δάσκαλο, πρόσβαση στο ίντερνετ, βιβλία και περιοδικά και συμμετέχουν σε εθνικές εξετάσεις εντός του παλατιού υπό επίβλεψη.

Ωστόσο, μπορούν να εγκαταλείπουν το παλάτι μόνο για τελετουργικούς λόγους, φορώντας πάντα κόκκινα ρούχα, με τα μαλλιά σε κότσο και με το «μάτι της φωτιάς» ζωγραφισμένο στο μέτωπο.

Πιστεύεται ότι μια ματιά της Κουμάρι φέρνει καλή τύχη, ενώ οι αντιδράσεις της στους επισκέπτες ερμηνεύονται ως προβλέψεις για τη ζωή τους: Κλάμα ή δυνατό γέλιο: σοβαρή ασθένεια ή θάνατος, τρίψιμο ματιών: επικείμενος θάνατος, τρέμουλο: φυλάκιση, επιλογή φαγητού: οικονομικές απώλειες.