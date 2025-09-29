Κυριάκος Μητσοτάκης: Αυτό είναι το «πόθεν έσχες» του Πρωθυπουργού

Εισοδήματα συνολικού ύψους 70.457,9 ευρώ δήλωσε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης βάσει του «πόθεν έσχες» που δόθηκε στη δημοσιότητα. Από αυτά τα 10.800 ευρώ προέρχονται από ακίνητα και τα 178,51 ευρώ από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Το χαρτοφυλάκιο του αποτιμάται σε 508.861 ευρώ και 20.479 δολάρια. Από αυτά το 2023 αγόρασε ομόλογα ελληνικού δημοσίου αξίας 490.000 ευρώ. Οι καταθέσεις του ανέρχονται σε 110.669,71ευρώ και 445 δολάρια Η.Π.Α .

Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία η μόνη αλλαγή σε σχέση με τα προηγούμενα έτη είναι η αγορά ενός οικοπέδου στο Ζαγόρι το 2022.

Δηλώνει στην κατοχή του δύο Ι.Χ ενώ διατηρεί και ποσοστό 10% στον Κήρυκα Χανίων προερχόμενο από κληρονομιά.

Αναφορικά με τις δανειακές υποχρεώσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει μία πιστωτική κάρτα με υπόλοιπο 10.560 ευρώ ενώ εμφανίζεται και δάνειο ύψους 150.000 ευρώ που είχε λάβει από συγγενικό του πρόσωπο.

Δείτε εδώ τη δήλωση του 2024 (χρήση 2023)

Δείτε εδώ τη δήλωση του 2023 (χρήση 2022)

