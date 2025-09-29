Ηράκλειο: Η πρώτη μπόρα έφερε προβλήματα – Μικρές κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα σε Βιάννο και Μεσαρά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κρήτη πλημμύρες

Η πρώτη δυνατή μπόρα που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες και σε περιοχές του Ηρακλείου, έφερε προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, συνεργεία της Περιφέρειας Κρήτης αλλά και δήμων επιχειρούν σε περιοχές της Βιάννου, όπως και στον δήμο Φαιστού, που καταγράφηκαν κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα.

Αν και δεν έχουν αποκλειστεί δρόμοι, οι εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών συνεχίζονται μέχρι και αυτή την ώρα στον δρόμο από Μάρθα για Βιάννο, όπως και στο παραλιακό μέτωπο από τον Ξερόκαμπο μέχρι τα Λατόμια, με τον δήμαρχο της περιοχής Παύλο Μπαριτάκη να κάνει έκκληση για προσοχή προς τους κατοίκους που θέλουν να μετακινηθούν.

Στον δήμο Φαιστού, τα όποια προβλήματα καταγράφονται σε περιοχές βόρεια του Τυμπακίου, όπως το Λαγολιό, το Κλίμα και το Αντισκάρι, με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκο Συριγωνάκη να διευκρινίζει ότι δεν θα σταματήσουν οι εργασίες, εάν δεν αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, τα οποία δεν ήταν εκτεταμένα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έξι νέες κλίνες στη Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας του νοσοκομείου «Μεταξά»

Καρκίνος του παγκρέατος: Έρευνα αποκαλύπτει πώς εξαπλώνεται – Ελπίδα για την αντιμετώπιση των μεταστάσεων

ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα πιστώνονται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Βουλή: Στη δημοσιότητα σήμερα τα «πόθεν έσχες» των πολιτικών

Η Google ξεκινά να παρακολουθεί το κινητό σας – Τι άλλαξε στο Chrome και το Gemini

Νεκροθάφτης που αντίκρισε το πρώτο του πτώμα ως παιδί αποκαλύπτει πώς «μυρίζει» ο θάνατος
περισσότερα
11:12 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: «Του πρότειναν να τον πάνε σπίτι και είπε ότι μπορούσε να οδηγήσει» – Στην Ευελπίδων οδηγείται ο ηθοποιός για το τροχαίο

Στο Αυτόφωρο οδηγείται ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη χθες Κυριακή (29/9), ...
11:09 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

LIVE η κίνηση: Η βροχή έφερε κυκλοφοριακό χάος – Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις άνω των 30′ στην Αττική Οδό 

Μεγάλες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα αντιμετωπίζουν από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (29/09) ...
11:01 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Βρέθηκε νεκρός ο 54χρονος ψαροντουφεκάς που είχε εξαφανιστεί στην Άνδρο

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης 54χρονου ημεδαπού υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος αγν...
10:41 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Όλες οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία: «Μπόνους» για όσους κατατάσσονται αμέσως μετά το λύκειο, τι θα ισχύει για Ι5 και αναβολές

Ριζικές παρεμβάσεις στη στρατιωτική θητεία και στο πλαίσιο εξέλιξης των στελεχών, περιλαμβάνον...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης