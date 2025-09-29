Καιρός: Προ των πυλών νέο πολυήμερο «κύμα» κακοκαιρίας – Μεγάλος όγκος νερού και ψύχρα τα κύρια χαρακτηριστικά του

Ένα νέο «κύμα» κακοκαιρίας καταφτάνει στη χώρα μας από την Ιταλία και θα μας απασχολήσει από την Πέμπτη και για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Ο μετεωρολόγος του OPEN επισημαίνει ότι το βαρομετρικό χαμηλό συνδυάζεται με υψηλές πιέσεις σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα να κατεβάσει πιο ψυχρή μάζα που θα επιδράσει με τα θερμά νερά της Μεσογείου για να σχηματίσει μια νέα κακοκαιρία που θα απασχολήσει από την Πέμπτη και μετά.

«Η νέα κακοκαιρία θα δώσει μεγάλο όγκο νερού και θα απασχολήσει πολύ περισσότερες ημέρες αλλά και πολύ περισσότερες περιοχές της χώρας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Ο ίδιος προσθέτει: «Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ένα άκρως φθινοπωρινό σκηνικό με κρύο και βροχές ειδικά προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα».

Άστατος ο καιρός σήμερα

Άστατος καιρός αναμένεται σήμερα στην Κεντρική, Δυτική και Νότια Ελλάδα. Οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα θα σημειώνονται βροχές, και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές ακόμη και πρόσκαιρες καταιγίδες. Καλύτερες οι καιρικές συνθήκες από τη Θεσσαλία και βορειότερα. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν σήμερα και αύριο ενώ την Πέμπτη θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία έχει πέσει σε ολόκληρη τη χώρα ενώ τις επόμενες ημέρες θα πέσει ακόμα περισσότερο και το Σαββατοκύριακο θα κάνει έντονο κρύο κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Στην Αττική θα έχουμε κάποιες βροχές χωρίς όμως να περιμένουμε κάτι το έντονο, θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς και ο υδράργυρο μέχρι 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια, δεν αποκλείεται να δούμε λίγες βροχές σε παραθαλάσσιες περιοχές, οι άνεμοι δεν προβληματίζουν και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23-24 βαθμούς.