Καιρός: Προ των πυλών νέο πολυήμερο «κύμα» κακοκαιρίας – Μεγάλος όγκος νερού και ψύχρα τα κύρια χαρακτηριστικά του

καιρός κακοκαιρία βροχή καταιγίδα καταιγίδες

Ένα νέο «κύμα» κακοκαιρίας καταφτάνει στη χώρα μας από την Ιταλία και θα μας απασχολήσει από την Πέμπτη και για αρκετές ημέρες, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Καιρός: Με καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες αρχίζει η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα

Ο μετεωρολόγος του OPEN επισημαίνει ότι το βαρομετρικό χαμηλό συνδυάζεται με υψηλές πιέσεις σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη με αποτέλεσμα να κατεβάσει πιο ψυχρή μάζα που θα επιδράσει με τα θερμά νερά της Μεσογείου για να σχηματίσει μια νέα κακοκαιρία που θα απασχολήσει από την Πέμπτη και μετά.

«Η νέα κακοκαιρία θα δώσει μεγάλο όγκο νερού και θα απασχολήσει πολύ περισσότερες ημέρες αλλά και πολύ περισσότερες περιοχές της χώρας» σύμφωνα με τον μετεωρολόγο.

Ο ίδιος προσθέτει: «Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε ένα άκρως φθινοπωρινό σκηνικό με κρύο και βροχές ειδικά προς την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα».

Άστατος ο καιρός σήμερα

Άστατος καιρός αναμένεται σήμερα στην Κεντρική, Δυτική και Νότια Ελλάδα. Οι συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια και κατά διαστήματα θα σημειώνονται βροχές, και σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές ακόμη και πρόσκαιρες καταιγίδες. Καλύτερες οι καιρικές συνθήκες από τη Θεσσαλία και βορειότερα. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν σήμερα και αύριο ενώ την Πέμπτη θα στραφούν σε νοτιάδες. Η θερμοκρασία έχει πέσει σε ολόκληρη τη χώρα ενώ τις επόμενες ημέρες θα πέσει ακόμα περισσότερο και το Σαββατοκύριακο θα κάνει έντονο κρύο κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Στην Αττική θα έχουμε κάποιες βροχές χωρίς όμως να περιμένουμε κάτι το έντονο, θα υπάρχουν και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς και ο υδράργυρο μέχρι 23-24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη συννεφιές θα εναλλάσσονται με την ηλιοφάνεια, δεν αποκλείεται να δούμε λίγες βροχές σε παραθαλάσσιες περιοχές, οι άνεμοι δεν προβληματίζουν και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23-24 βαθμούς.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

  • Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.
  • Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά έως 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

  • Στα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός. Στη δυτική χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν, οπότε στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ από το αργά το βράδυ είναι πιθανό να εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια και στα ανατολικά ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νοτιοανατολικό Αιγαίο έως 6 μποφόρ.
  • Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

  • Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που βαθμιαία θα επεκταθούν και στις υπόλοιπες περιοχές πλην του νοτιοανατολικού Αιγαίου, θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.
  • Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που μετά το μεσημέρι σταδιακά θα στραφούν σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

  • Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους έντονα στην ανατολική χώρα.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, ενώ στα δυτικά και τα βόρεια σταδιακά θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.
  • Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και τα βόρεια.

