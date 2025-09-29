Η κάρτα του απορρίφθηκε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ – «Ένας άγνωστος πλήρωσε τα ψώνια μου και μου έδειξε ανθρωπιά»

Η κάρτα του απορρίφθηκε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ – "ένας άγνωστος πλήρωσε τα ψώνια μου και μου έδειξε ανθρωπιά"
Η κάρτα του απορρίφθηκε στο ταμείο του σούπερ μάρκετ – “ένας άγνωστος πλήρωσε τα ψώνια μου και μου έδειξε ανθρωπιά” . Φωτογραφία: Freepik

Σε έναν κόσμο τόσο διχασμένο, οι πράξεις ευγένειας και καλοσύνης από αγνώστους, είναι όλο και πιο σπάνιες. Αυτό βίωσε ένας πατέρας ο οποίος πήγε τα πληρώσει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ και η κάρτα του απορρίφθηκε – μπροστά στα μάτια του γιου του.

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπετε πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει το επίπεδο της ενσυναίσθησής σας

Είχαν πάει παρέα να αγοράσουν μερικά πράγματα – τα βασικά. Στο ταμείο, άφησε το παιδί του να πάρει και ένα ζαχαρωτό. “Είχα πολύ καιρό να του πάρω κάτι, γιατί είμαστε πολύ πιεσμένοι οικονομικά”, αναφέρει ο ίδιος.

“Το κοιτούσε με τόση λαχτάρα και χάρηκα που είδα το πρόσωπό του χαρούμενο. Του είπα να το πάρει”. Όταν πήγαν να πληρώσουν, ο πατέρας κατάλαβε πως, ο γιος του δεν θα το έπαιρνε τελικά – όπως και τα υπόλοιπα ψώνια. Δεν είχε καταλάβει ότι το υπόλοιπο του στην κάρτα δεν επαρκούσε…

Ταχυδρόμος έγινε «ήρωας της μπουγάδας»: Μάζεψε τα σεντόνια όταν άρχισε να βρέχει – Η πράξη καλοσύνης που συγκίνησε τα social media

Έτσι, προσπάθησε δύο φορές να πληρώσει αλλά η κάρτα του, απορρίφθηκε. Ένιωσε απίστευτη ντροπή. Οι υπόλοιποι πελάτες τον κοιτούσαν, ο ταμίας πήρε ενοχλημένο ύφος.
Στο τέλος, αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη, άφησε όλα του τα ψώνια και βγήκε.

“Ένιωσα ένας αποτυχημένος”

“Ένιωσα ένας αποτυχημένος. Τα πράγματα είναι ήδη άσχημα – ήταν τα τελευταία μας χρήματα”, περιγράφει ο άνδρας. Ένιωσε ακόμη χειρότερα επειδή η κάρτα του, απορρίφθηκε μπροστά στα μάτια του γιου του. Του ζήτησε συγγνώμη για το ζαχαρωτό και, η απάντησή του, του ράγισε την καρδιά.

Ο γιος του, του είπε: “Μην στεναχωριέσαι μπαμπά μου. Δεν το ήθελα το ζαχαρωτό”. Ωστόσο, ένας άνδρας που στεκόταν από πίσω, είδε ολόκληρο το σκηνικό.

Ήταν ένας άλλος πατέρας, με τα παιδιά του και έτρεξε από πίσω του, με όλα τα πράγματα που είχε αφήσει στο ταμείο. Του είπε πως πλήρωσε τα ψώνια, ενώ του εξομολογήθηκε ακόμη πως, έχει βρεθεί και εκείνος στην ίδια θέση. Τον ενθάρρυνε και του είπε πως τα πράγματα,  θα καλυτερέψουν.

“Έπνιξα τα δάκρυά μου και τον ευχαρίστησα μέσα από την καρδιά μου. Μου είπε να μην το σκέφτομαι, δεν έκανε τίποτα και, έφυγε”. “Ήμουν τόσο ευγνώμων που δεν άντεξα και ξέσπασα σε κλάματα μέσα στο αυτοκίνητο”.

Σαν να μην έφτανε η καλοσύνη από έναν άγνωστο, η στάση του γιου του, έδειξε πραγματική συμπαράσταση. Ήταν τόσο υπομονετικός που περίμενε μέχρι να φτάσουν στο σπίτι για ν’ ανοίξει το ζαχαρωτό του και να το μοιραστεί με την μαμά του. “Με συγκίνησε ο γιος μου”, είπε.

 

