Συνταγή του Gordon Ramsay για αυγά μπένεντικτ με προσούτο πάρμα

Η δεξιοτεχνία των αυγών μπένεντικτ του Gordon Ramsay, κρύβεται στην τέλεια αρμονία της πλούσιας σάλτσας Ολαντέζ, των ρευστών αυγών ποσέ και του τραγανού προσούτο πάρμα, όλα ισορροπημένα πάνω σε ζεστά αγγλικά μάφιν.

Αυτή η εκδοχή προσαρμόζει τη χαρακτηριστική μέθοδο του Gordon Ramsay, η οποία δίνει μία εκλεπτυσμένη πινελιά στο κλασικό πρωινό, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό καναδικό μπέικον με λεπτοκομμένο προσούτο πάρμα.

Το μυστικό πίσω από την επιτυχία αυτής της συνταγής έγκειται στον έλεγχο της θερμοκρασίας της σάλτσας Ολαντέζ και στην ακριβή χρονική διάρκεια των αυγών ποσέ. Η σάλτσα πρέπει να διατηρεί μια συγκεκριμένη θερμοκρασία χωρίς να “σπάσει”, ενώ τα αυγά χρειάζονται ακριβώς 3 λεπτά σε βραστό νερό για να επιτύχουν την ιδανική σύσταση – σφιχτά ασπράδια που περιβάλλουν κρόκους χρυσούς και ρευστούς.

Συστατικά

4 φρέσκα αυγά

4 αγγλικά μάφιν, κομμένα στη μέση

8 φέτες προσούτο πάρμα

4 κρόκοι αυγών (για την Ολαντέζ)

250γρ βούτυρο χωρίς αλάτι και λιπαρά

1 κουταλιά της σούπας λευκό ξίδι

2 κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιού

1/4 κουταλάκι του γλυκού καγιέν

Αλάτι και λευκό πιπέρι

Φρέσκος μαϊντανός για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

Γεμίστε ένα βαθύ σκεύος με νερό και προσθέστε λευκό ξίδι.

Σιγοβράστε στους 85°C.

Ετοιμάστε την Ολαντέζ χτυπώντας τους κρόκους αυγών με τον χυμό λεμονιού πάνω από μπεν-μαρί μέχρι να πήξει.

Σταδιακά προσθέστε το ζεστό αποβουτυρωμένο βούτυρο, χτυπώντας συνεχώς. Αλατίστε και προσθέστε καγιέν και λευκό πιπέρι.

Ψήστε τα μάφιν μέχρι να γίνουν χρυσαφένια.

Κάντε τα αυγά ποσέ δημιουργώντας έναν ήπιο αναδευτήρα στο νερό που σιγοβράζει και ρίχνοντάς τα μέσα ένα-ένα. Μαγειρέψτε τα για 3 λεπτά.

Σε κάθε μάφιν με προσούτο πάρμα, βάλτε ένα αυγό ποσέ και καλύψτε το με σάλτσα Ολαντέζ.

Γαρνίρετε με φρέσκο μαϊντανό.

Η χρήση θερμόμετρου κουζίνας βοηθά στη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας του νερού για το ποσέ των αυγών και την παρασκευή της Ολαντέζ.

Τα φρέσκα αυγά είναι τα καλύτερα για ποσέ, καθώς κρατούν καλύτερα το σχήμα τους.

Η σάλτσα Ολαντέζ μπορεί να διατηρηθεί ζεστή σε θερμός ενώ ολοκληρώνετε τα υπόλοιπα συστατικά.

Αν η σάλτσα γίνει πολύ πυκνή , προσθέστε μερικές σταγόνες ζεστό νερό και ανακατέψτε.

Αν η σάλτσα γίνει πολύ πυκνή , προσθέστε μερικές σταγόνες ζεστό νερό και ανακατέψτε. Ετοιμάστε όλα τα υλικά εκ των προτέρων, καθώς ο χρόνος είναι κρίσιμος για να σερβίρετε όλα τα συστατικά στην ιδανική θερμοκρασία.

Συνταγή για Αυγά μπένεντικτ του Gordon Ramsay

Η εκλεπτυσμένη εκδοχή του Gordon Ramsay για τα αυγά μπένεντικτ, περιλαμβάνει το πιο τραγανό προσούτο πάρμα. Δημιουργήστε το πιάτο με την τελειότητα και το στυλ ενός έμπειρου σεφ, μετατρέποντας ένα απλό πρωινό σε ένα εντυπωσιακό γεύμα.

Χρόνος προετοιμασίας: 5 λεπτά

Χρόνος μαγειρέματος: 20 λεπτά

Συνολικός χρόνος: 1 ώρα και 10 λεπτά

Πιάτο: Πρωινό

Κουζίνα: Αμερικάνικη

Μερίδες: 4 μερίδες

Θερμίδες: 300 kcal

Συστατικά

4 φρέσκα αυγά

4 αγγλικά μάφιν, κομμένα στη μέση

8 φέτες προσούτο πάρμα

4 κρόκοι αυγών για την Ολαντέζ

250 γρ βούτυρο χωρίς αλάτι

1 κουταλιά της σούπας λευκό ξίδι

2 κουταλιές της σούπας χυμός λεμονιού

1/4 κουταλάκι του γλυκού καγιέν

Αλάτι και λευκό πιπέρι

Φρέσκος μαϊντανός για γαρνίρισμα

Οδηγίες

Κάντε το προσούτο πάρμα τραγανό.

Ζεστάνετε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο σε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι σε μέτρια-υψηλή θερμοκρασία.

Προσθέστε τις φέτες προσούτο πάρμα και μαγειρέψτε τις μέχρι να γίνουν τραγανές, περίπου 1-2 λεπτά από κάθε πλευρά.

Αφαιρέστε το προσούτο από το τηγάνι και αφήστε το να στραγγίσει σε χαρτί κουζίνας.

Αφήστε το στην άκρη.

Αυγά ποσέ

Γεμίστε ένα βαθύ τηγάνι ή κατσαρόλα με περίπου 7,5 εκατοστά νερού και σιγοβράστε.

Προσθέστε μία δόση λευκού ξιδιού στο νερό (αυτό βοηθά τα ασπράδια των αυγών να πήξουν).

Σπάστε κάθε αυγό σε ένα μικρό φλιτζάνι ή μπολ και ρίξτε το προσεκτικά στο νερό.

Κάντε τα αυγά ποσέ βράζοντας για 3-4 λεπτά για να είναι ο κρόκος μαλακός ή για 1 λεπτό περισσότερο για πιο σφιχτό κρόκο.

Χρησιμοποιήστε μια κουτάλα με τρυπήματα για να αφαιρέσετε τα αυγά από το νερό και αφήστε τα να στραγγίσουν σε χαρτί κουζίνας.

Φτιάξτε τη σάλτσα Ολαντέζ

Χτυπήστε τους κρόκους αυγών και το θρούμπι ή το λευκό ξίδι σε ένα ανθεκτικό στη θερμότητα μπολ.

Τοποθετήστε το μπολ πάνω από μια κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει (φροντίστε το νερό να μην αγγίζει το κάτω μέρος του μπολ).

Χτυπήστε το μείγμα συνεχώς μέχρι να πήξει και να διπλασιαστεί σε όγκο.

Αφαιρέστε το μπολ από τη φωτιά και προσθέστε αργά το λιωμένο βούτυρο, χτυπώντας συνεχώς, μέχρι η σάλτσα να γίνει πηχτή και λεία.

Προσθέστε το χυμό λεμονιού και αλατίστε με θαλασσινό αλάτι και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Κρατήστε τη σάλτσα ζεστή.

Στήστε τα αυγά μπένεντικτ

Ψήστε τα αγγλικά μάφιν και βουτυρώστε τα ελαφρά

Τοποθετήστε 2-3 φέτες τραγανό προσούτο πάρμα σε κάθε μισό μάφιν

Τοποθετήστε προσεκτικά από πάνω ένα αυγό ποσέ

Ρίξτε γενναιόδωρη ποσότητα σάλτσας Ολαντέζ πάνω από κάθε αυγό

Γαρνίρετε με φρέσκα βότανα, όπως ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια ή μαϊντανό

Σερβίρετε αμέσως και απολαύστε τα αυγά με τραγανό προσούτο πάρμα!

Tip