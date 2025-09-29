Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

εορτολόγιο

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Κυριάκος, Κυριακούλης, Κούλης, Κυργιάκος, Κυριαζής, Κυριακούλα, Κούλα.

Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής

Ο Όσιος Κυριακός ήταν άνθρωπος που καλλιεργούσε «ὑπομονήν, πραότητα». Γι’ αυτό και πέτυχε στην ασκητική του ζωή. Γεννήθηκε στην Κόρινθο το 5ο αιώνα μ.Χ., από Ιερέα πατέρα, τον Ιωάννη. Τη μητέρα του την έλεγαν Ευδοξία και είχε αδελφό τον Αρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο.

Σύμφωνα με το Saint.gr, από ιερατικό γένος ο Κυριάκος σε νεαρή ηλικία πήγε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στη Λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου. Εκεί, ο Μέγας Ευθύμιος, τον έκανε μοναχό και τον έστειλε στον ασκητή Γεράσιμο. Όταν πέθανε ο Γεράσιμος, ο Κυριακός επέστρεψε στη Λαύρα του Ευθυμίου, όπου με ζήλο καλλιεργούσε τις αρετές του, ώσπου κάποια στάση που έγινε στη Λαύρα του Ευθυμίου τον ανάγκασε να πάει στη Λαύρα του Σουκά. Εκεί 40 χρονών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και ανέλαβε την επιστασία του Σκευοφυλακίου.

Εκείνο που τον διέκρινε απέναντι στους συμμοναστές του, ήταν ο γαλήνιος τρόπος με τον όποιο τους αντιμετώπιζε, γι’ αυτό και ήταν παράδειγμα προς μίμηση από όλους. Εβδομήντα χρονών ο Κυριακός, έφυγε κι από εκεί και με υπομονή γύρισε πολλά μοναστήρια και σκήτες, όπου έζησε με αυστηρότατη άσκηση. Τελικά, πέθανε 107 χρονών, και σε όλους έμεινε η ενθύμηση του ασκητή, που έδειχνε «πραότητα πρὸς πάντας ἀνθρώπους» (Προς Τίτον, γ’ 2). Πραότητα, δηλαδή, σ’ όλους ανεξαίρετα τους ανθρώπους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Θύματα της δόξας του Jon Lindstrom μαζί Real taste & style

Τι μπορεί να συμβαίνει στον εγκέφαλό σας όταν έχετε συνεχόμενες συσκέψεις στη δουλειά

Ακρίβεια: Μεγάλη η «ψαλίδα» ανάμεσα στις τιμές προϊόντων και στους μισθούς

OΠΕΚΕΠΕ: Σε δύο φάσεις η πληρωμή των αγροτών – Ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, έως το τέλος του χρόνου

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με ένα παιδί που κρατάει μπαλόνια σε 14 δευτερόλεπτα

Το YouTube Music δοκιμάζει AI παρουσιαστές που θα διακόπτουν την μουσική σας
περισσότερα
08:13 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Κακοκαιρία «REX»: Πλημμυρισμένοι δρόμοι, σκηνές χάους στο αεροδρόμιο και απεγκλωβισμοί στην Ζάκυνθο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Ζάκυνθο η κακοκαιρία «Rex». Μάλιστα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτ...
07:47 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Στον εισαγγελέα σήμερα μετά το τροχαίο και τις ζημιές σε 10 οχήματα στη Φιλοθέη – «Νόμιζα ότι έγινε σεισμός»

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο...
07:31 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Καιρός: Με καταιγίδες και χαμηλές θερμοκρασίες αρχίζει η εβδομάδα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν σήμερα

Με βροχές αρχίζει η εβδομάδα, καθώς σήμερα (29/9), ο καιρός σύμφωνα με την ΕΜΥ θα είναι άστατο...
06:43 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (29/9) στην Αθήνα και σε άλλες 12 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης