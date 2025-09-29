Στέφανος Ντούσκος: Τι είπε στον ANT1 η μητέρα του παγκόσμιου πρωταθλητή κωπηλασίας

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε η μητέρα του παγκόσμιου πρωταθλητή κωπηλασίας, Στέφανου Ντούσκου, μετά την εντυπωσιακή του νίκη στη Σαγκάη.

Η Μαρία Ντούσκου περιέγραψε τη χαρά και την υπερηφάνεια που ένιωσε, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια περίμενε μια μεγάλη διάκριση: «Ελπίζαμε και περιμέναμε να είναι στα μετάλλια, επειδή ήταν πολύ καλή η φυσική του κατάσταση αυτή τη φορά, δεν ξέραμε βέβαια για το χρυσό, γιατί είναι και οι υπόλοιποι αθλητές πολύ καλοί».

Συνεχίζοντας, τόνισε πως οι αγώνες είναι απρόβλεπτοι και κάθε κούρσα κρύβει δυσκολίες: «Δεν ξέρεις πώς θα βγει η κούρσα, ξέραμε τις δυνάμεις του».

Κλείνοντας, η μητέρα του «χρυσού» Στέφανου αποκάλυψε τον επόμενο μεγάλο στόχο: «Το Λος Άντζελες είναι ο επόμενος στόχος του».