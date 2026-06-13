To «Δόγμα του Μέλλοντος»: Ο ριζικός μετασχηματισμός των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Η θεμελίωση του εργοστασίου στην Μαλακάσα, όπου θα παράγονται πλέον μαζικά FPV Drones, με στόχο την ετήσια παραγωγή άνω των 50.000 μονάδων, αντιπροσωπεύει την πλήρη μεταστροφή στον τρόπο προσέγγισης που ο σύγχρονος μαχητής θα επιχειρεί επί του πεδίου. Ο ριζικός μετασχηματισμός για το αύριο των Ενόπλων Δυνάμεων συμβαίνει σήμερα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η αρχιτεκτονική του σύγχρονου πεδίου μάχης έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί. Οι αιματηρές συγκρούσεις στην Ουκρανία και οι ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν ανατρέψει παραδοσιακά στρατιωτικά δόγματα δεκαετιών, αποδεικνύοντας ότι η υπεροχή δεν εξασφαλίζεται πλέον αποκλειστικά από τους αριθμούς των βαρέων αρμάτων μάχης ή των συμβατικών οπλικών συστημάτων. Στον 21ο αιώνα, ο πόλεμος διεξάγεται με όρους τεχνολογικής ευελιξίας, ασύμμετρων απειλών, ταχύτητας και ψηφιακής προσαρμογής. Μέσα σε αυτό το ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα αναδιαμορφώνει ριζικά την αμυντική της στρατηγική, υιοθετώντας άμεσα τα διδάγματα των σύγχρονων μετώπων. Η θεμελίωση του 309 Εργοστασίου Κατασκευής Συστημάτων Μη Επανδρωμένων Μέσων στη Μαλακάσα Αττικής, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας, αποτελεί το πλέον εμβληματικό ορόσημο αυτής της νέας εποχής.

Η ελληνική απάντηση στις προκλήσεις του μέλλοντος συμπυκνώνεται στην «Ατζέντα 2030», ένα φιλόδοξο αλλά και απόλυτα αναγκαίο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού, στην καρδιά του οποίου βρίσκεται η «Ασπίδα του Αχιλλέα». Πρόκειται για μια ολιστική αρχιτεκτονική προστασίας που εκτείνεται πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς της ξηράς, της θάλασσας και του αέρα, ενσωματώνοντας πλέον πλήρως τον κυβερνοχώρο και το διάστημα. Η κεντρική φιλοσοφία αυτής της προσπάθειας βασίζεται στην παραδοχή ότι η χώρα δεν μπορεί να παραμένει παθητικός παρατηρητής των εξελίξεων ούτε απλός καταναλωτής ξένων αμυντικών προϊόντων. Για να εξασφαλιστεί η επιχειρησιακή αυτονομία και η ισχυρή αποτροπή απέναντι σε υπαρκτές και ενεργές απειλές, η Ελλάδα οφείλει να σχεδιάζει, να εξελίσσει και να παράγει τα δικά της μέσα.

Η εμπειρία από την Ουκρανία έδειξε ότι τα φθηνά, μαζικά παραγόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, όπως τα FPV drones κατηγορίας 1, μπορούν να εξουδετερώσουν πανάκριβες εχθρικές υποδομές και θωρακισμένα οχήματα, μετατρέποντας τον αέρα σε ένα διαρκές ναρκοπέδιο. Αντίστοιχα, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή ανέδειξαν την κρισιμότητα των συστημάτων αντιμετώπισης αυτών των απειλών, των λεγόμενων συστημάτων αντι-drones, καθώς και τη σημασία των αυτόνομων μέσων σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, από την επιτήρηση και την αναγνώριση μέχρι τη μεταφορά δεδομένων και την προσβολή στόχων με χειρουργική ακρίβεια.

Ανταποκρινόμενη σε αυτές τις ανάγκες, η ελληνική αμυντική βιομηχανία έχει ήδη κάνει άλματα. Μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα δύο ετών, δομές όπως το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών και το 316 Στρατιωτικό Εργοστάσιο έχουν αναπτύξει τη δυνατότητα παραγωγής χιλιάδων FPV drones. Ωστόσο, η πραγματική επανάσταση και η μεγαλύτερη καινοτομία, η οποία δεν συναντάται εύκολα σε άλλους σύγχρονους στρατούς, έγκειται στην απόφαση για πλήρη αποκέντρωση των παραγωγικών δυνατοτήτων μέσω της χρήσης Κινητών Μονάδων Παραγωγής.

Αυτή η μέθοδος μεταφέρει την ισχύ απευθείας στο πεδίο και στα χέρια των Διοικητών των Σχηματισμών. Αντί να ακολουθείται η παραδοσιακή, χρονοβόρα γραφειοκρατική οδός των εγκρίσεων και των αναλύσεων από τα Γενικά Επιτελεία, οι μονάδες στην πρώτη γραμμή θα έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόζουν το λογισμικό και τα χαρακτηριστικά των μη επανδρωμένων μέσων στις άμεσες, δυναμικές ανάγκες της μάχης. Η ευελιξία αυτή, που ξεκινά από τον Στρατό Ξηράς με προοπτική επέκτασης στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, προσφέρει ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα τακτικής προσαρμογής, το οποίο αποτελεί το βασικότερο μάθημα από τη διαχείριση του ηλεκτρονικού πολέμου στα σύγχρονα μέτωπα.

Φυσικά, η τεχνολογική υπεροχή παραμένει κενή περιεχομένου χωρίς το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Ο μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων ολοκληρώνεται μέσα από μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση, η οποία ξεκινά από τη βάση της στρατιωτικής θητείας και φτάνει μέχρι τα ανώτατα κλιμάκια των επαγγελματιών στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό, η ίδρυση και η λειτουργία εξειδικευμένων σχολών, όπως η Σχολή Unmanned της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τρίπολη και η αντίστοιχη σχολή του Πολεμικού Ναυτικού στη Ναυτική Βάση «Κανελλόπουλος» στον Σκαραμαγκά, διασφαλίζουν ότι οι Έλληνες αξιωματικοί και οπλίτες θα διαθέτουν την απαραίτητη επιχειρησιακή επάρκεια για να χειριστούν αυτά τα εξελιγμένα συστήματα σε πραγματικές συνθήκες μάχης.

Παράλληλα, η εισαγωγή της εκπαίδευσης στα drones στη Νέα Θητεία των στρατευσίμων δείχνει ότι ολόκληρο το οικοδόμημα της εθνικής άμυνας ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Η θεμελίωση του νέου εργοστασίου στη Μαλακάσα δεν αποτελεί μια απλή προσθήκη στις στρατιωτικές υποδομές της χώρας. Είναι η έμπρακτη απόδειξη μιας βαθιάς νοοτροπικής και στρατηγικής αλλαγής. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις αφήνουν πίσω τους τις αγκυλώσεις του παρελθόντος, αναλύουν με ψυχραιμία και διορατικότητα τις παγκόσμιες στρατιωτικές εξελίξεις και οικοδομούν μια νέα, έξυπνη δύναμη αποτροπής, ικανή να εγγυηθεί την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

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