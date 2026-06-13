Μουντιάλ 2026: ΗΠΑ-Παραγουάη 4-1 – Ξέφρενο πάρτι των Αμερικάνων στο Λος Άντζελες – ΒΙΝΤΕΟ

Οι διοργανωτές του Μουντιάλ 2026 δεν είχαν ουσιαστικά αντίπαλο στο Los Angeles Stadium, όπου διέλυσαν με 4-1 την Παραγουάη με πρωταγωνιστή τον Μπαλογκάν, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Ιδανική πρεμιέρα για τις ΗΠΑ στην έδρα τους, με την Παραγουάη να αδυνατεί να σταματήσει το ξέφρενο πάρτι τους, ειδικά στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έκανε ένα εκπληκτικό α΄ ημίχρονο, όντες οι απόλυτοι κυρίαρχοι, καθώς είχαν τον έλεγχο της κατοχής, δημιούργησαν ευκαιρίες, σκόραραν τρεις φορές και δεν απειλήθηκαν. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Φολαρίν Μπαλογκάν, ο οποίος σκόραρε δύο φορές (ενώ πέτυχε άλλο ένα γκολ που δεν μέτρησε) κι έγινε ο πρώτος παίκτης στο φετινό Μουντιάλ που πέτυχε τουλάχιστον δύο γκολ στον ίδιο αγώνα.

Στα πρώτα τέσσερα λεπτά, οι Παραγουανοί επιχείρησαν να «αιφνιδιάσουν» τους γηπεδούχους, καθώς αναπτύχθηκαν ταχύτητα σε δύο περιπτώσεις. Ο Αλμιρόν πάτησε περιοχή από πλάγια θέση στο 3′ κι έκανε ένα αρκετά επικίνδυνο γύρισμα, το οποίο πέρασε παράλληλα με την εστία. Στο 7′, ο ΜακΚένι έκανε μία επέλαση στον άξονα, άνοιξε την μπάλα στον Πούλισιτς στα αριστερά, εκείνος μπήκε στην περιοχή με μία φανταστική ατομική ενέργεια και γύρισε την μπάλα στον ΜακΚένι, με τον χαφ της Γιουβέντους να ψάχνει την πάσα στο δεύτερο δοκάρι, τον Μπομπαντίγια να παρεμβαίνει και να στέλνει την μπάλα κατά λάθος στα δίχτυα του Χιλ.

Εννέα λεπτά αργότερα, οι Αμερικανοί αναπτύχθηκαν υποδειγματικά ξανά, με τον Ρόμπινσον να τροφοδοτεί τον Ντεστ στα δεξιά, εκείνος να μπαίνει στην περιοχή και να γυρίζει στον Μπαλογκάν, όμως οι Παραγουανοί έδιωξαν σε κόρνερ πριν εκτελέσει από θέση βολής ο φορ της Μονακό. Με την επιστροφή από το cooling break, οι Αμερικανοί βρήκαν ξανά το δρόμο προς τα δίχτυα, αυτήν τη φορά με τον Μπαλογκάν, όμως η φάση ακυρώθηκε από τον βοηθό λόγο οφσάιντ.

ρία λεπτά αργότερα, στο 31′, πήρε την εκδίκησή του, καθώς σκόραρε ξανά, αυτήν τη φορά με τελείωμα από το σημείο του πέναλτι, μετά από γύρισμα του Πούλισιτς από τα αριστερά, πετυχαίνοντας έτσι το 2-0.

Οι παίκτες του Ποτσετίνο στη συνέχεια διατήρησαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, μην επιτρέποντας στους Παραγουανούς να περάσουν έστω το κέντρο του γηπέδου. Μια εξαιρετική κεφαλιά του Ρίτσαρντς, στέλνει την μπάλα εκατοστά δίπλα από το κάθετο δοκάρι!

Ωστόσο, δεν έμειναν εκεί, καθώς στο 45’+6′ πέτυχαν και τρίτο γκολ, με τον Μπαλογκάν. Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου μέρους, δέχθηκε μία κάθετη μπαλιά 25+ μέτρων από τον Τίλμαν, πάτησε περιοχή, ξεφορτώθηκε έναν αντίπαλο αμυντικό και πλάσαρε με το αριστερό στο δεξί παραθυράκι του Χιλ για το 3-0.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με αλλαγές και από τους δύο προπονητές, ενώ το αποτέλεσμα έμοιαζε να έχει “κλειδώσει”. Οι Παραγουανοί επιχείρησαν να απειλήσουν με κάποια μακρινά σουτ, όμως κανένα εξ αυτών δεν βρήκε στόχο. Στο 52′ σημειώθηκε μία ασυνήθιστη φάση, κατά την οποία ο Μάκελι – με τη συμβολή του VAR – αφαίρεσε κίτρινη κάρτα από τον Ριμ για μαρκάριστα, δίνοντάς την στον Αλμιρόν για θέατρο. Οι ΗΠΑ είχαν σε κάποιες περιπτώσεις καλές προϋποθέσεις, όμως σε καμία εξ αυτών πριν το cooling break δεν υπήρξε ουσιαστική απειλή προς την εστία του Χιλ. Στο 73′, το σύνολο του Άλφαρο βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει, όταν μετά από μία επέλαση του, ο Ενσίσο τροφοδότησε τον Μαουρίσιο κι εκείνος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Φριζ για το 3-1.

Παρά τις προσπάθειές τους, δεν κατάφεραν κάτι παραπάνω, όντες συμβιβασμένοι με την ήττα. Στο 88′, μετά από ένα γύρισμα από τα αριστερά, ο Πέπι πλάσαρε από το σημείο του πέναλτι χωρίς άμυνα πάνω του, όμως η μπάλα έφυγε ξυστά από το οριζόντιο δοκάρι. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 90’+8′ χάρη σε ένα φανταστικό σουτ του Ρέινα από τα 20 μέτρα, το οποίο κατέληξε στα δίχτυα του Χιλ, ολοκληρώνοντας μία ονειρική πρεμιέρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης:

ΓΚΟΛ: 7′ Μπομπαντίγια (αυτ.), 31′, 45’+6′ Μπαλογκάν, 90’+8′ Ρέινα – 73′ Μαουρίσιο

ΚΙΤΡΙΝΗ: 59′ Άνταμς – 10′ Κάσερες, 53′ Αλμιρόν, 79′ Γκόμεζ, 82′ Αρς, 90’+3′ Αλόνσο

ΚΟΚΚΙΝΗ: –

ΔΟΚΑΡΙ: –

ΗΠΑ (Μαουρίτσιο Ποτσετίνο): Φριζ, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον, Τίλμαν (82′ Ρέινα), Άνταμς, Ντεστ (72′ Πέπι), ΜακΚένι, Πούλισιτς (46′ Μπερχάλτερ), Μπαλογκάν (72′ Γουέα)

Παραγουάη (Γκουστάβο Άλφαρο): Χιλ, Αλόνσο, Αλντερέτε, Γκόμεζ (80′ Κάκου), Κάσερες (79′ Βελάσκεζ), Αλμιρόν (79′ Σόσα), Μπομπαντίγια (46′ Μαουρίσιο), Κούμπας, Γκόμεζ, Ενσίσο, Σανάμπρια (62′ Αρς)