Premier League: Τέλος στους «τακτικούς» τραυματισμούς των τερματοφυλάκων – Ο νέος κανονισμός που φέρνει η Αγγλία

Νέο μέτρο για την αντιμετώπιση των λεγόμενων «τακτικών» τραυματισμών των τερματοφυλάκων θα εφαρμόσει από τη νέα αγωνιστική περίοδο το αγγλικό ποδόσφαιρο, μετά την έγκρισή του από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Κανονισμών (IFAB), όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα (27/7) η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA).

Η δοκιμαστική εφαρμογή του νέου κανονισμού, η οποία έχει τη στήριξη της FA, της Premier League, της English Football League (EFL), της National League και της Women’s Super League, θα τεθεί σε ισχύ σε όλες τις επαγγελματικές διοργανώσεις ανδρών και γυναικών στην Αγγλία κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-27.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, όταν το παιχνίδι διακόπτεται λόγω τραυματισμού τερματοφύλακα, ο προπονητής θα πρέπει αμέσως να υποδείξει έναν ποδοσφαιριστή γηπέδου, ο οποίος θα αποχωρεί υποχρεωτικά από τον αγωνιστικό χώρο για τουλάχιστον ένα λεπτό μετά την επανέναρξη του αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να εξαλειφθεί οποιοδήποτε πιθανό τακτικό όφελος από τη διακοπή.

Ήδη ισχύει κι εφαρμόζεται ο κανονισμός που αναφέρει πως ένας ποδοσφαιριστής γηπέδου που δέχεται τις πρώτες βοήθειες εντός αγωνιστικού χώρου υποχρεώνεται να μείνει εκτός παιχνιδιού για ένα λεπτό. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά το φαινόμενο τερματοφυλάκων που ζητούν ιατρική βοήθεια, συχνά χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, προκαλώντας τη δυσαρέσκεια φιλάθλων, σχολιαστών και προπονητών των αντίπαλων ομάδων. Οι διακοπές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους προπονητές να δώσουν οδηγίες στους παίκτες τους κοντά στον πάγκο.

Την περασμένη σεζόν υπήρξαν αρκετά τέτοια περιστατικά σε κρίσιμα σημεία αγώνων. Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χιούρτσελερ, είχε επικρίνει τον τερματοφύλακα της Άρσεναλ, Νταβίντ Ράγια, ο οποίος δέχθηκε ιατρική φροντίδα τρεις φορές, ενώ οι «κανονιέρηδες» διατηρούσαν το υπέρ τους 1-0 σε κομβικό παιχνίδι της μάχης για τον τίτλο της Premier League.

«Γενικά, η Premier League πρέπει να βρει έναν κανόνα, γιατί αυτό που έκανε εκεί η Άρσεναλ δεν είναι καλό για το ποδόσφαιρο», είχε δηλώσει τότε ο Χιούρτσελερ. Παράλληλα, ο προπονητής της Λιντς, Ντάνιελ Φάρκε, είχε κατηγορήσει τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ότι προσποιήθηκε τραυματισμό για να «λυγίσει τους κανονισμούς» και να διακόψει τον ρυθμό του αγώνα.

Η νέα διαδικασία δεν θα εφαρμόζεται όταν ο τερματοφύλακας χρειάζεται περίθαλψη έπειτα από φάουλ, όταν συγκρούεται με ποδοσφαιριστή γηπέδου που επίσης χρειάζεται ιατρική φροντίδα ή όταν υπάρχει αιμορραγία.

Το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τον πρώτο γύρο του League Cup, την 1η Αυγούστου, και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου αλλαγών για τη σεζόν 2026-27, με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται αντίστροφη μέτρηση πέντε δευτερολέπτων για καθυστερημένες επαναφορές από πλάγιο και ελεύθερα βολέ τερματοφύλακα, καθώς και χρονικό όριο 10 δευτερολέπτων για την αποχώρηση των αλλαγών από τον αγωνιστικό χώρο.