Βόρειο Ιράκ: Αναφορές για πλήγματα από ιρανικά drones κοντά στο Ερμπίλ

Τουλάχιστον τέσσερα ιρανικά drones φέρεται να έπληξαν τις περιοχές Χαλίφαν και Σοράν, βορειοανατολικά του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από τα πλήγματα εκδηλώθηκαν εκτεταμένες πυρκαγιές στις περιοχές που επλήγησαν και στα γύρω σημεία, ενώ δύο από τα drones κατέπεσαν κοντά στους στόχους τους.
🇮🇷⚔️🇺🇸🇮🇶IRANIAN DRONES STRUCK ERBIL PROVINCE, IRAQI KURDISTAN
ukraine_watch pic.twitter.com/X7nLwwTlBP
— dana (@dana916) July 27, 2026
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερα από δέκα αμερικανικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο πάνω από το Ερμπίλ, σε μια φερόμενη απάντηση στην επίθεση με τα ιρανικά drones.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές ή τις ιρακινές αρχές για τις αναφορές αυτές.
⚡️🚨 Iraq: More than 7 explosions reported on outskirts of Erbil; radar installations and Iranian opposition group headquarters targeted in Khalifan and Soran areas. American consulate also reported hit. (IRIB News) pic.twitter.com/DGXYF9Dfn2
— Middle East Observer (@ME_Observer_) July 27, 2026