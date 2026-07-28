Βόρειο Ιράκ: Αναφορές για πλήγματα από ιρανικά drones κοντά στο Ερμπίλ

Τουλάχιστον τέσσερα ιρανικά drones φέρεται να έπληξαν τις περιοχές Χαλίφαν και Σοράν, βορειοανατολικά του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ, προκαλώντας εκτεταμένες πυρκαγιές. Σε απάντηση, περισσότερα από δέκα αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο πάνω από το Ερμπίλ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρχές των ΗΠΑ ή του Ιράκ.

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Διεθνή Νέα

Βόρειο Ιράκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον τέσσερα ιρανικά drones φέρεται να έπληξαν τις περιοχές Χαλίφαν και Σοράν, βορειοανατολικά του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.
  • Από τα πλήγματα εκδηλώθηκαν εκτεταμένες πυρκαγιές, ενώ περισσότερα από δέκα αμερικανικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο πάνω από το Ερμπίλ, σε μια φερόμενη απάντηση.
  • Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές ή τις ιρακινές αρχές για τις αναφορές αυτές.

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Τουλάχιστον τέσσερα ιρανικά drones φέρεται να έπληξαν τις περιοχές Χαλίφαν και Σοράν, βορειοανατολικά του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από τα πλήγματα εκδηλώθηκαν εκτεταμένες πυρκαγιές στις περιοχές που επλήγησαν και στα γύρω σημεία, ενώ δύο από τα drones κατέπεσαν κοντά στους στόχους τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περισσότερα από δέκα αμερικανικά μαχητικά και μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο πάνω από το Ερμπίλ, σε μια φερόμενη απάντηση στην επίθεση με τα ιρανικά drones.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αμερικανικές ή τις ιρακινές αρχές για τις αναφορές αυτές.

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