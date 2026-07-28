Ιράκ: Αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού drone στην επαρχία Άνμπαρ

Ιρακινά μέσα ενημέρωσης και το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν (IRIB) μεταδίδουν πληροφορίες για την κατάρριψη αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην επαρχία Άνμπαρ, στο δυτικό Ιράκ. Το IRIB δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες που φέρεται να δείχνουν το drone στις φλόγες μετά τη συντριβή του σε συγκρότημα κατοικιών.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, ΗΠΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ, στο δυτικό Ιράκ.
  • Οι πληροφορίες μεταδίδονται από ιρακινά μέσα ενημέρωσης και αναπαράγονται από το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν (IRIB).
  • Το IRIB δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν το drone τυλιγμένο στις φλόγες μετά τη συντριβή του σε συγκρότημα κατοικιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ, στο δυτικό Ιράκ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ιρακινά μέσα ενημέρωσης και αναπαράγει το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν (IRIB).

Το IRIB δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν το drone να έχει τυλιχθεί στις φλόγες μετά τη συντριβή του σε συγκρότημα κατοικιών στην επαρχία Άνμπαρ.

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