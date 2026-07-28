Ιράκ: Αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού drone στην επαρχία Άνμπαρ

Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ, στο δυτικό Ιράκ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ιρακινά μέσα ενημέρωσης και αναπαράγει το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν (IRIB).
Το IRIB δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν το drone να έχει τυλιχθεί στις φλόγες μετά τη συντριβή του σε συγκρότημα κατοικιών στην επαρχία Άνμπαρ.
Video of wreckage (mostly propeller and shaft) of a UAV which was shot/crashed near the Haditha Dam in the Iraqi Al-Anbar province today. pic.twitter.com/juJOvXz0Tc
— Mehdi H. (@mhmiranusa) July 27, 2026