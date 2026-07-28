Ιράκ: Αναφορές για κατάρριψη αμερικανικού drone στην επαρχία Άνμπαρ

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Αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος φέρεται να καταρρίφθηκε στην επαρχία Άνμπαρ, στο δυτικό Ιράκ, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ιρακινά μέσα ενημέρωσης και αναπαράγει το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν (IRIB).

Το IRIB δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν το drone να έχει τυλιχθεί στις φλόγες μετά τη συντριβή του σε συγκρότημα κατοικιών στην επαρχία Άνμπαρ.