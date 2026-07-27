Τραμπ: «Νικάμε το Ιράν κατά κράτος – Αν δεν είχαμε ενεργήσει σκληρά, δεν θα υπήρχαν συνομιλίες»

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Την εκτίμηση ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν επιφέρει σοβαρό πλήγμα στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι έχουν καταστραφεί το ναυτικό, η πολεμική αεροπορία της χώρας, η στρατιωτική της ηγεσία και η αντιαεροπορική της άμυνα.

Μιλώντας σε εγκαταστάσεις της General Motors στο Μίσιγκαν, ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξουδετερώσει και το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων του Ιράν να κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

«Έχουμε καταστρέψει το ναυτικό τους, έχουμε καταστρέψει την αεροπορία τους, έχουμε καταστρέψει την ηγεσία τους, έχουμε καταστρέψει τα αντιαεροπορικά τους συστήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Νικάμε κατά κράτος την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν».

Ο Τραμπ υπογράμμισε, επίσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποφασισμένες να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικές δυνατότητες.

«Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο»

«Εξασφαλίζουμε ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο», τόνισε, επιβεβαιώνοντας την πάγια πολιτική της Ουάσινγκτον έναντι του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ συνέδεσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ με τις διπλωματικές επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική πίεση ανάγκασε την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Αυτή τη στιγμή μιλούν μαζί μας για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Αν δεν είχαμε ενεργήσει με τόσο σκληρό τρόπο, δεν θα υπήρχαν συνομιλίες», δήλωσε.

.@POTUS on Iran: “We’ve pretty much destroyed their military. They want to meet, and we’re meeting. We’ll see what happens. There’s a chance we could make a deal. Without what we did, they wouldn’t even be talking to us.” pic.twitter.com/tjk26KDb8z — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 27, 2026

«Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις»

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για την πολιτική του απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να κατευνάσει την Τεχεράνη μέσω οικονομικών κινήτρων. «Δεν μπορείς να τους εξαγοράσεις. Πρέπει να τους νικήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παρά τη σκληρή ρητορική του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης διεξάγονται σε θετικό κλίμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας.

«Αυτή τη στιγμή διεξάγονται πολύ φιλικές διαπραγματεύσεις», κατέληξε.